SKY AWARDS : Yaoundé, capitale internationale de l’architecture d’intérieur, l’artisanat, l’art et le design

Du 19 au 21 juin 2025, Yaoundé sera le théâtre de la toute première édition des SKY AWARDS, un salon international placé sous le thème : « Artisanat et architecture d’intérieur : une alliance intemporelle ».

Sous l’égide du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Économie Sociale et de l’Artisanat (MINPMEESA), cet événement entend valoriser les talents africains dans les domaines de l’architecture d’intérieur, de l’art, du design et de l’artisanat.

Le point de presse initié par le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Économie Sociale et de l’Artisanat (MINPMEESA) le 5 mai 2025, avait pour but de dresser la feuille de route de l’événement à venir. Présidé par Léonie Bwemba, architecte d’intérieur et Présidente de la Confédération Africaine des Designers, le salon bénéficie du soutien de l’AFCID (African Federation of Creative Interior Designers), du Collectif des Architectes et Spécialistes du Stylisme d’Intérieur et du Design (CASSID), ainsi que de l’Union Africaine.

Un cadre d’expression idéale pour les créatifs africains

Le salon vise à créer une plateforme d’expression et de visibilité pour les professionnels de la création, tout en stimulant les échanges, les opportunités commerciales et l’innovation technologique dans le secteur. Tables rondes, masterclass, expositions, conférences, rencontres B2B et remise de prix rythmeront ces trois journées d’activités.

Parmi les objectifs annoncés, il s’agira de mettre en lumière les métiers de l’architecture d’intérieur, du design, de l’art et de l’artisanat; de créer un réseau de professionnels africains; de favoriser l’innovation à travers l’intelligence artificielle, l’impression 3D, la réalité augmentée; de promouvoir la propriété intellectuelle; de réduire le fossé numérique et d’instaurer des labels de qualité et des certifications sectorielles.

Pour se faire, cinq masterclass seront organisées autour des thématiques majeures comme l’art culinaire et le design alimentaire dédiée aux jeunes de 10 à 19 ans, l’art et le design, les techniques de finition de mobilier, l’art de la rue et la créativité urbaine dédiée entièrement aux enfants de la rue, et enfin l’impact du digital et du numérique dans les villes intelligentes et les espaces connectés. Des masterclass rendus possibles par le soutien du MINPMEESA et l’association camerounaise des architectes d’intérieur.

Dans son allocution lors du point de presse de lancement, le Ministre Achille Bassilekin III a réaffirmé le rôle stratégique de l’artisanat et du design dans le développement économique du Cameroun. Selon le ministre, « Ce secteur regorge de ressources considérables à valoriser. Il offre de véritables opportunités pour permettre à nos artisans de franchir un cap, de passer à un niveau supérieur. L’objectif, c’est de leur donner les moyens de vivre pleinement de leur talent et de leur créativité ». Il a également salué la tenue de cet événement comme une opportunité d’ouverture à l’international.

Léonie Bwemba: une femme, une vision, un continent

À l’origine du projet, une femme visionnaire : Léonie Bwemba, architecte d’intérieur certifiée, designer industriel et présidente de l’African Confederation of Interior Designers (AFCID). Elle incarne cette nouvelle génération de leaders créatifs africains qui conjuguent formation de haut niveau, ancrage local et influence mondiale.

Fondatrice du Mutodiosa Vocational Institute of Arts and Design (MIAD), elle veut faire du SKY AWARDS une vitrine panafricaine du génie créatif, tout en accélérant la structuration d’un secteur encore trop informel.

L’événement bénéficie du haut patronage de S.E. Rosalia Arteaga, ancienne Présidente de la République d’Équateur, aujourd’hui marraine de l’AFCID, symbole d’une diplomatie culturelle Sud-Sud assumée et audacieuse. Elle a également insisté sur l’importance d’une reconnaissance institutionnelle et économique de ces métiers.

Un soutien local et international

La première édition des SKY AWARDS est soutenue entre autres par le MINPMEESA, l’Union Africaine, les Nations Unies, Accent Média Technologies et des personnalités publiques locales telles que la star internationale de footballeur Nicolas Nkoulou, soucieux de contribuer à la promotion des talents africains dans des domaines souvent marginalisés. Une implication saluée par les organisateurs, qui voient dans ce soutien un signal fort en faveur de l’économie culturelle.

Trois jours pour façonner une Afrique créative

Pendant trois jours, Yaoundé deviendra un hub de rencontres, d’expositions et de réflexions prospectives. Au programme : conférences internationales, expositions thématiques, panels d’experts, sessions B2B, laboratoires de tendances, pitchs créatifs et une cérémonie de remise de prix. Objectif : faire émerger un écosystème durable, structuré, interconnecté, compétitif et exportable.

Mais au-delà des projecteurs, le salon poursuit un cap stratégique : redéfinir les standards du design africain en introduisant labels, certifications et normes de qualité ; intégrer pleinement les technologies de rupture : modélisation numérique, impression 3D, réalité augmentée, IA appliquée à la conception d’espaces ; professionnaliser les talents à travers la formation, l’entrepreneuriat et la propriété intellectuelle et créer des ponts entre culture et développement urbain : repenser les villes africaines à travers l’esthétique, le durable et l’humain.

Un Cameroun vers le soft power créatif africain

À travers le SKY AWARDS, le Cameroun se positionne comme un pôle d’excellence dans le paysage africain des industries créatives, un domaine désormais reconnu par l’UNESCO comme levier majeur de croissance inclusive. Yaoundé envoie un message clair au monde : l’Afrique ne veut plus seulement participer à la mondialisation culturelle, elle veut l’orienter. Une Afrique qui code, qui crée, qui imprime, qui inspire.

L’initiative s’inscrit dans le Programme national de Promotion des Industries Culturelles et Créatives (PROPICC), avec un modèle appelé à se dupliquer dans d’autres villes africaines. Car l’ambition est continentale.

De l’ombre à la lumière

Le SKY AWARDS 2025 est plus qu’un salon : c’est un manifeste, un acte fondateur, un appel aux décideurs, aux investisseurs et aux institutions pour reconnaître la valeur des métiers créatifs, longtemps relégués aux marges.

C’est aussi un signal envoyé à la jeunesse africaine : dans un monde en mutation, vos mains, vos idées et vos cultures sont les plus puissants des outils d’avenir. Et cette fois, l’Afrique ne sera pas une simple vitrine. Elle sera l’architecte de sa propre modernité.

Un public professionnel et panafricain

Le salon s’adresse aux architectes, designers, stylistes d’intérieur, artisans, entreprises privées, institutions publiques, promoteurs immobiliers, bailleurs de fonds, universitaires, étudiants et décideurs politiques de toute l’Afrique. L’événement rassemblera également des participants venus d’une vingtaine de pays comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Maroc ou encore la France, avec pour objectif de favoriser la collaboration entre les industries culturelles et créatives africaines et internationales et de stimuler le développement économique par la promotion du design et de l’artisanat.

Les Sky Awards 2025 s’annoncent comme un rendez-vous incontournable pour célébrer et promouvoir le génie créatif africain dans les domaines de l’architecture intérieure, de l’artisanat, de l’art et du design.