Trajectoire : Claire Gall, nouvelle DG de NHPC

La Française succède à Vincent Leroux, dont le mandat de quatre ans est arrivé à son terme.

Depuis ce 1er avril 2025, la Nachtigal Power Hydro Company (NHPC) a une nouvelle directrice générale. Il s’agit de Claire Gall, nommée par le Conseil d’administration du 20 février 2025.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que je rejoins l’aventure Nachtigal que je suis de près depuis plusieurs années déjà. Ce projet est une véritable réussite, et je tiens à féliciter mon prédécesseur ainsi que toutes les équipes qui ont œuvré pendant la phase de construction. Je mesure l’importance de Nachtigal pour le secteur énergétique du Cameroun. A ce moment stratégique où l’entreprise entame sa phase d’exploitation, ma mission sera guidée par 3 priorités essentielles : Assurer la santé et la sécurité des collaborateurs et des intervenants; Garantir la sûreté hydraulique de nos installations; Assurer la performance de l’entreprise »,souligne-t-elle dans la lettre d’informations de NHPC, publiée ce 1er avril 2025.

L’intéressée est diplômée de l’École Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique (Ensae) et titulaire d’un Master en Analyse et Politique Économiques de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS).

La nouvelle directrice générale a une solide expérience dans les domaines de l’analyse économique, de la régulation des marchés, de l’exploitation hydraulique et de la gestion stratégique d’infrastructures hydroélectriques où elle a occupé des fonctions managériales pendant les huit dernières années.