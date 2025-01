Transport : Accord aérien entre le Cameroun et le Qatar

Le Ministre des Transports, Jean Ernest Masséna NGALLE BIBEHE, a signé avec son homologue Qatari Mohammed bin Abdulla Al Thani, l’Accord bilatéral relatif au transport aérien entre la République du Cameroun et le Qatar à Doha au Qatar.

Le Cameroun et le Qatar sont liés par un accord aérien. Il a été consigné le 16 janvier 2025 par les ministres des transports des deux pays à Doha. Ce texte paraphé en 2011, représente une avancée majeure dans les relations bilatérales entre le Cameroun et le Qatar. Celui-ci vise à établir les liaisons directes entre les deux pays et à améliorer la connectivité internationale du Cameroun à travers les échanges commerciaux.

Par ailleurs, cet accord paraphé vise à renforcer l’investissement dans les secteurs-clés à l’instar du transport aérien et du commerce. « C’est dans cette optique que s’inscrit l’accompagnement de l’aviation qatarie en termes d’expertise au profit de la compagnie aérienne nationale Camair-Co. Dès lors, l’Accord repose sur des principes d’intérêt mutuel et de respect des réglementations en vigueur au sein des deux pays. En un mot, ce partenariat ouvre une nouvelle ère de connectivité et de coopération stratégique, bénéfique pour les deux nations », explique le ministère de Ngalle.

Il faut souligner que des travaux techniques ont eu lieu en amont entre les experts des deux pays. A cet effet, le Ministre des Transports camerounais s’est entretenu avec son homologue qatari et le Président de l’Autorité de l’Aviation Civile du Qatar. Par ailleurs, une rencontre entre le Directeur général de Camair-Co et le Président directeur général de Qatar Airways a permis d’envisager l’établissement d’un partenariat gagnant/gagnant.