Transport aérien : en arrêt, Fly ZeJet doit 08 mois de salaire à ses employés

A cause des conflits entre actionnaires, la compagnie Fly ZeJet a cessé ses activités depuis 2024 laissant environ 40 employés sans salaire.

La compagnie en pleine expansion et croissance a été fauchée depuis mars 2024 par une bataille entre actionnaires. Cette situation paralysante a empêché aux employés de percevoir leurs salaires depuis lors. Dans une lettre datée du 9 janvier 2025, ces employés ont écrit aux actionnaires et au Conseil d’administration

Ceux-ci expriment leurs conditions de vie difficiles depuis la suspension des activités de cette compagnie de transport aérien le 30 avril 2024 et souhaitent voir Fly ZeJet reprendre les airs, tant l’entreprise réalisait des « performances encourageantes » depuis le lancement de ses activités.

Et justement, lancée en 2022, le transporteur aérien n’aura fonctionné que deux ans. Un temps court, qui lui a tout de même permis de s’imposer dans son secteur d’activité, avec un peu plus de 18 destinations à travers le monde, transporté 20 000 passagers et généré un chiffre d’affaires de 1,2 milliard FCFA.

« Il est inadmissible de continuer à plonger les employés dans une souffrance extrême, en retenant leurs salaires depuis plus de huit mois. Chaque employé a une famille à nourrir, des enfants à scolariser et d’autres obligations personnelles à remplir. La situation devient encore plus critique en ce début d’année. En mai 2024, notamment le 22, le Conseil d’administration avait demandé aux employés, par l’intermédiaire du PCA, de soutenir la nouvelle direction. Depuis, les employés ont travaillé de bonne foi et avec patience, dans l’espoir de voir des résultats positifs. Cependant, il est devenu évident que les actionnaires et le Conseil d’administration semblaient peu préoccupés par le sort de ces derniers, donnant priorité à d’autres intérêts», déplorent les employés de Fly ZeJet dans la lettre du 09 janvier.

En chiffres, Fly ZeJet dont l’actionnariat est détenu par Christophe Semengue (37,5%), Global Trade Corporation (37,5%), CNPS (12,5%) et GTC Flottant (12,5%) a commencé sa bataille interne alors que la compagnie affichait un résultat au vert.

Fly ZeJet uniquement sur les vols privés affichait 20 000 passagers transportés, 50 villes/aéroports desservis, 900 vols effectués, 20 pays desservis et 226 tonnes de fret transportés.