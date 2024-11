Transport aérien : Ethiopian Airlines remporte le Business Traveler Best African Airline Award

Ethiopian Airlines a été élue « Meilleure compagnie aérienne africaine » aux Business Traveler Awards 2024 pour la 5e année consécutive lors d’un événement organisé à Londres.

Face à cette distinction, Mesfin Tasew, PDG du groupe Ethiopian Airlines, a déclaré : « Nous sommes heureux d’avoir reçu le Business Traveler Award 2024 pour la cinquième année consécutive. Ce prix témoigne de notre engagement, de notre dévouement et du travail acharné des membres de notre équipe et des parties prenantes qui ont travaillé sans relâche avec nous pour assurer le bon fonctionnement de nos opérations. C’est très spécial car cela arrive au moment idéal où nous recevons le premier Airbus A350-1000 d’Afrique ».

« Je voudrais sincèrement exprimer ma gratitude à la main-d’œuvre éthiopienne qui travaille dur et dont l’engagement envers l’excellence nous a amenés jusqu’ici. Tout au long de son parcours de 78 ans, Ethiopian Airlines a cultivé une adaptabilité, une agilité et une résilience remarquables. Malgré l’adversité, la compagnie aérienne a préservé son héritage de transporteur leader sur le continent africain, réputé pour son excellence opérationnelle et son efficacité. Le succès de l’Éthiopie a été démontré dans les services de transport de passagers, de fret et de logistique au sein de son vaste réseau à travers le monde », a-t-il ajouté.

Ethiopian Airlines est devenue l’un des principaux transporteurs du continent africain et se taille la part du lion du réseau africain de transport de passagers et de fret, exploitant la flotte la plus récente et la plus moderne vers plus de 150 destinations nationales et internationales de transport de passagers et de fret sur les cinq continents. La flotte d’Ethiopian se compose d’avions ultra-modernes et respectueux de l’environnement tels que les Boeing 737, 777, 787, Airbus A350-900 et tout récemment de l’A350-1000.

Ethiopian met actuellement en œuvre le plan stratégique Vision 2035 qui lui permettra de devenir l’un des 20 groupes d’aviation les plus compétitifs et les plus importants au monde. Le transporteur a remporté plusieurs prix très convoités, notamment le prix de la « Meilleure compagnie aérienne d’Afrique » décerné par Skytrax pendant sept années consécutives.

Business Traveller quant à lui est le magazine leader pour les voyageurs d’affaires fréquents dans le monde. Les Business Traveller Awards sont votés par les lecteurs du magazine et les résultats sont authentifiés par une société d’audit indépendante.