Transport : le constructeur indien Ashok Leyland veut s’installer au Cameroun

Le Hinduja Group, un conglomérat indien, a récemment annoncé son intention de développer ses activités au Cameroun, en particulier dans le secteur de l’automobile.

L’annonce a été faite par la directeur général du groupe, Amit Kimar, lors d’une séance de travail avec des maires organisée le 23 janvier dernier sous la houlette de l’association des Communes et villes unies du Cameroun (CVUC). Ce dernier a indiqué que le conglomérat indien spécialisé dans la fabrication, la production, le montage et la distribution de bus, camions et des véhicules militaires envisage de s’implanter au Cameroun et d’y étendre ses activités, à travers notamment sa filiale Ashok Leyland.

Selon le CVUC, les experts économiques envisagent à moyen terme, une croissance rapide et substantielle du marché automobile africain notamment grâce aux incitations gouvernementales favorables et à l’urbanisation croissante dans les principaux pays de la région. Le Cameroun, au regard de la position stratégique, et comme moteur de la croissance économique au sein de la CEMAC et de la CEEAC, veut prendre une part active et se positionner dans ce marché en pleine croissance.