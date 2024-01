Transport urbain-Yaoundé MoVe : le projet Bus Rapid transit relancé

Le lancement de ce projet est présenté comme une « étape essentielle » vers la construction d’un système de « Bus Rapid Transit » (BRT), annoncé depuis 2019 par le Minhdu.

La ministre de l’Habitat et du Développement urbain (Mihdu), Célestine Ketcha Courtès, a procédé, le 24 janvier à Yaoundé, au lancement du projet Mobilité verte de la ville de Yaoundé (MoVe Yaoundé), financé plusieurs partenaires parmi lesquels par l’Union européenne (UE), la France à travers l’Agence française de développement (AFD) et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

Il s’agit en effet d’un projet qui vise le remodelage du centre ville de Yaoundé, avec des corridors verts et la modernisation des services de taxis jaunes, ainsi que des transports par bus rapid transit (BRT) offrant un haut niveau de services confortables, rapides et aux couts abordables pour les citoyens de Yaoundé.

Le projet MoVe Yaoundé prévoit notamment la poursuite des études techniques du BRT. Dans ce cadre, apprend-on, une étude de conception « détaillée » du premier corridor de transport rapide par bus sera élaborée. Ce premier corridor, qui doit relier le stade d’Olembe (Yaoundé I) à Ahala (Yaoundé III), constituera l’artère principale d’un réseau de transport public intégré à la capitale. « Baptisé “Trans-Yaoundé”, ce corridor sera équipé de bus de grande capacité qui circuleront sans encombrement sur des voies réservées, bénéficieront de la priorité aux carrefours et seront desservis par des stations bien équipées ».

« Nous sommes très heureux de lancer ce projet Move Yaoundé, mobilité Verte Yaoundé, aux côtés de l’Ambassadeur de l’Union européenne, tête de file des partenaires financiers pour le projet de construction de la voie de contournement de la ville de Yaoundé. Nous lançons alors des projets complémentaires pour fluidifier la circulation dans la ville de Yaoundé. En plus de la construction de la section urbaine de l’autoroute Yaoundé – Nsimalen et de plusieurs autres projets en cours d’exécution dans la ville de Yaoundé. Désormais à Yaoundé il y aura des passages pour piétons, il y aura de la verdure, il y aura le passage du bus Transit rapide (BRT), il y aura des services de taxis jaunes améliorés. Voilà pourquoi à l’occasion de ce lancement, nous avons invité toutes les parties prenantes, les bayamsalams, les chefs de quartiers, les maires d’arrondissements, les présidents des associations et syndicats de transport des mototaximen et des taximen », Célestine Ketcha Courtès.

Doual en est où?

En 2022, le Conseil d’administration de la Banque mondiale avait approuvé en faveur du Cameroun, un prêt d’un montant de 260,8 milliards de FCFA pour le projet de Bus Rapid Transit (BRT) de Douala. Sur cette enveloppe, 125,6 milliards de FCFA devaient être pourvus par la BIRD, guichet non concessionnel de la Banque mondiale, tandis que le guichet concessionnel (IDA) devait décaisser 135,2 milliards de FCFA.

Le financement de la Banque mondiale couvrait alors 77,8% du coût global du projet chiffré à 335,3 milliards de FCFA. 62,1 milliards devaient être mobilisés grâce à des partenariats public-privé (PPP) et 12,4 milliards viendront du gouvernement du Cameroun (fonds de contrepartie).

La construction du réseau BRT devait engloutir 291,9 milliards de FCFA, soit 87% de l’enveloppe totale. Il s’agissait notamment de construire 28 km de voies dédiées aux bus entièrement séparées avec des échangeurs, 44 stations, quatre terminaux, des égouts, un système d’approvisionnement en eau, l’éclairage public ; d’acheter des bus ou de mettre en place un système de gestion du trafic. Le reste du financement devait être consacré à l’aménagement urbain autour des stations BRT, au renforcement des capacités institutionnelles et professionnelles des opérateurs de transports publics existants, de même qu’à la gestion du projet. Où en est-on?