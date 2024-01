Un mort et un blessé sur les rails à Yaoundé

Le train marchandise a surpris les deux personnes couchées sur son passage vers 3h cette nuit.

Selon la direction générale de Camrail, le train marchandise 905Lu n’a pas pu éviter un homme âgé entre 35 et 40 ans et une dame de 45 ans dans la nuit du lundi 29 janvier 2024. Les deux se sont retrouvés couchés sur la voie ferrée à la périphérie d’Olembé à Yaoundé. « Malgré les klaxons à répétition et l’engagement du système de freinage, le choc avec le train » a été fatal pour une personne.

Le bilan communiqué par le concessionnaire de transport fait état de d’un mort, le monsieur en l’occurrence. Son corps a été déposé à la morgue de l’hôpital central de Yaoundé. La dame, blessée, se trouve au Centre des Urgences de Yaoundé. « Selon les premières indications, ils étaient en état d’ébriété très avancé » après avoir consommé de l’alcool la nuit.

La direction de Camrail rappelle qu’il est « strictement interdit de se coucher, de s’assoir ou de marcher sur les rails parce que ces actes exposent leurs auteurs à de graves dangers ». Cependant, malgré cette interdiction, de nombreuses personnes continuent de suivre le chemin de fer à pied.