Un nouveau bureau élu à la tête de l’Association des journalistes sportifs du Cameroun

Le journaliste Arafat Ekounga Wenang a été portée à la tête de l’association. Il a été élu haut la main samedi dernier lors de l’assemblée générale.

Arafat Ekounga Wenang dirigera l’Association des journalistes sportifs du Cameroun pour les quatre prochaines années. Correspondant de Canal + Sport, Arafat Ekounga a été élu président de l’association lors de son l’assemblée générale. Elle s’est tenue le 20 juillet à Yaoundé. Le duel attendu entre lui et Bertille Bikoum Missi n’a pas eu lieu. Bertille Bikoum a retiré sa candidature juste avant les élections.

Son équipe comprend d’autres journalistes comme André Mirabeau Mahop de Canal 2 International, Jean de Dieu Koagne de CRTV-Ouest, Achille Chountsa de Le Jour et Richard Nde de The Herald Tribune.

Selon le nouveau président de l’AJSC, les premières chantiers de l’équipe seront la formation et le recyclage des journalistes sportifs. A côté de celan, la mise en place d’une mutuelle de santé et le développement de partenariats solides avec les fédérations et les institutions nationales et internationales.

Fondée en 1996, l’AJSC a pour mission principale de rassembler les journalistes sportifs, de donner une voix à une profession marginalisée dans les salles de rédaction et, surtout, de faire revivre ce métier passionnant. Mais aussi, promouvoir la compréhension, la coopération et l’entraide entre ses membres et faire aussi la promotion des principes de l’Association Internationale de la Presse Sportive en abrégé A.I.P.S., et de toutes autres Associations similaires dont l’AJSC. pourrait être membre.

Parmi les anciens présidents de l’ASJC figurent Gustave Samnick et Eric Martial Djomo.