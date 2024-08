Une usine de transformation d’aluminium à hauteur de 88 milliards FCFA annoncée au Cameroun

Joseph Dion Ngute a présidé à Yaoundé, la cérémonie de signature d’un protocole d’accord d’investissement et d’un contrat commercial entre le gouvernement, la Compagnie camerounaise d’aluminium (Alucam) et le groupe Prometal.

Prometal, la succursale de la multinationale allemande SMS group, spécialisée dans la construction de machines industrielles métallurgiques, va construire un complexe industriel dédié à la transformation de l’aluminium dans la zone industrielle de Bassa, à Douala.

Selon les termes des accords susmentionnés, Proalu SA s’engage à réaliser un investissement de 88 milliards de FCFA pour la construction d’un complexe industriel dédié à la transformation de l’aluminium dans la zone industrielle de Bassa, à Douala.

« De nombreux effets bénéfiques sont attendus de ce grand projet industriel : création d’emplois, amélioration de notre balance commerciale et contribution significative aux pistes de la croissance économique souhaitée », se réjouit le Premier ministre Joseph Dion Ngute.

Concrètement, le complexe, dont le lancement des travaux est annoncé pour le début de l’année 2025, pour une livraison au premier trimestre 2027, permettra de créer environ 1 500 emplois, dont 450 emplois directs.

Hayssam El Jammal, le PDG de Prometal Groupe, souligne que ce complexe industriel produira annuellement 30 000 tonnes de bobines d’aluminium, 30 000 tonnes de bobines prélaquées en aluminium et en acier, ainsi que d’autres produits dérivés.

Par ailleurs, les promoteurs révèlent que ce complexe industriel produira également chaque année 8 000 tonnes de câbles électriques, dont 2 000 en aluminium avec et sans PVC, et 6 000 tonnes en cuivre simple et armé avec et sans PVC.