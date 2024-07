Volleyball-abus sexuels : 07 journalistes camerounais trainés en justice

Raoul Christophe Bia, Serge Tamba et cinq autres journalistes ont été mis en cause par la Fédération camerounaise de volley-ball pour le relai des « rumeurs » sur les abus sexuels au sein de l’équipe nationale de volleyball U-17.

Le 19 juillet dernier, les avocats de la fédération, présidés par Bello Bourdane, ont déposé une plainte contre sept journalistes au tribunal de grande instance du Mfoundi. Ils sont accusés de coaction de fausses nouvelles, de publications obscènes, de diffamation, de calomnie et d’injure. Cette plainte fait suite à des informations parues dans la presse selon lesquelles des responsables de la Fédération camerounaise de volley-ball auraient enceinté cinq joueuses de volley-ball âgées de moins de 18 ans.

Les accusés sont Raoul Christophe Bia, Serge Tamba et Richard Naha. Sont également mis en causes, les Directeurs de publication des médias en ligne Cameroun Web et Cam Volley. Raoul Christophe Bia, par exemple, est accusé d’avoir diffusé ces rumeurs au niveau international. Serge Tamba et Richard Naha ainsi que les DP mentionnés plus haut sont accusés d’avoir utilisé leurs pages sociales pour créer des contenus écrits et oraux afin de propager les nouvelles.

Pour les avocats, ces productions portent atteinte à l’honneur et au respect des dirigeants de la Fédération camerounaise de volleyball.

Selon des informations parues dans la presse sportive camerounaise en fin de semaine dernière, des jeunes filles âgées de 16 à 18 ans auraient été victimes d’abus sexuels de la part des responsables de l’équipe nationale. Ce fait, qui n’est pas anodin dans l’univers sportif camerounais, soulève des questions sur les abus qui sont souvent commis.

Il y a quelques mois, selon nos confrères d’Africa Top Sports, une joueuse anonyme a accusé le président de la fédération d’avoir des relations sexuelles avec des joueuses, même pendant les compétitions officielles. Selon les témoignages, des promesses de participation aux Jeux Olympiques seraient à l’origine de la récente agitation des responsables de la fédération, et cinq joueuses seraient actuellement enceintes.