Yaoundé accueille un sommet extraordinaire de la CEMAC

Les chefs d’Etat et de gouvernements convergent depuis le 15 décembre dans la capitale camerounaise pour prendre part à la Conférence au Palais de l’Unité.

L’hymne de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale résonne à répétition au siège des institutions camerounaises depuis le 15 décembre 2024. A l’initiative du président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadera, président en exercice de la Conférence des chefs d’Etat de la CEMAC et du président de la République du Cameroun, Paul Biya, les chefs d’Etat des six pays de la communauté ou leur représentant arrivent à Yaoundé.

Il y a quelques instants, l’avion ayant à son bord le président de la République centrafricain, Faustin Archange Touadera, a foulé le tarmac de l’aéroport international de Yaoundé Nsimalen. Peu avant lui, le président de la Guinée Equatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a été accueilli par le Premier ministre camerounais Joseph Dion Ngute.

La veille, le gouvernement camerounais a accueilli le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de transition gabonaise, chef de l’Etat ; le Premier ministre de la République du Congo, Anatole Collinet Makosso et le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances de la République du Tchad, Tahir Hamid Nguilin, représentant du chef de l’Etat tchadien.

Les représentants des six pays étant déjà à Yaoundé, la session extraordinaire des chefs d’Etat coprésidée par le doyen des chefs d’Etat, Paul Biya, et le président en exercice Faustin Archange Touadera, peut commencer. Les travaux qui débutent à 12 heures se tiennent dans un contexte macroéconomique préoccupant. Il est marqué par la tendance au déclin du taux de croissance en raison de l’inflation qui se situe au-dessus du seuil de convergence. Viennent s’y ajouter le risque de surendettement et la tendance à la baisse des réserves extérieures. Au cours du sommet, les dirigeants de la sous-région sont appelés à renouveler les engagements antérieurs pour redresser certains agrégats économiques dégradés.