Yaoundé-Douala : les travaux se poursuivent selon le gouvernement

Les travaux d’entretien confortatif sur la nationale N°3 se poursuivent selon une sortie du ministère des Travaux Publics dirigé par Emmanuel Nganou Djoumessi. « Entamés il y a près de trois mois, les travaux d’entretien confortatif de la Nationale 3 se poursuivent. Entre travaux d’assainissement, réparation de la chaussée et mise en œuvre du béton bitumineux, les équipes s’attellent côté Edéa-pont de la Dibamba », souligne ce département ministériel.

Le Délégué régional des Travaux Publics du Littoral a effectué le 21 janvier 2025, une inspection des travaux en cours entre Edéa et pont de la Dibamba sur la Nationale 3 dans le but d’accentuer le suivi permanent des travaux d’entretien sur ce tronçon routier.

« De manière générale, les travaux de construction in situ des bordures se poursuivent au point de 00 côté Douala (pont Dibamba) de part et d’autre de la chaussée sur 400 M, dans le but d’empêcher le stationnement des gros camions sur les accotements et la stagnation des eaux de pluie sur la chaussée. De même, les travaux de mise en œuvre du béton bitumineux s’exécutent au point kilométrique 17 sur une bande 420 m. Entre Yaoundé et Edéa, les équipes procèdent à l’inspection de plusieurs zones et préparent les actions préalables au traitement de la chaussée », renseigne le Mintp.