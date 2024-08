12 Camerounais arrêtés pour trafic de faux passeports

Les ressortissants camerounais sont poursuivis dans la capitale congolaise Brazzaville pour trafic de faux passeports congolais.

15 personnes de deux nationalités sont entre les mains des autorités judiciaires à Brazzaville au Congo, informent les médias locaux. 12 Camerounais et trois Congolais mis en cause dans une affaire de trafic de faux passeports en République du Congo sont aux arrêts. Ils ont été présentés à la presse le mercredi 28 août 2024. Au cours de la présentation aux professionnels de médias, le procureur de la République André Oka Ngakala a aussi expliqué comment les mises en cause sont tombés entre les mains des autorités avant d’être déférés à son parquet.

Selon le Ministère public, les faits de trafic de faux passeports dont ils sont accusés seraient habituels au Congo. Le groupe de présumés trafiquants serait ainsi l’arbre qui cache la forêt. Ce réseau a été démantelé à la suite de l’ouverture d’une enquête de flagrance à la Centrale de documentation de Brazzaville. La conduite de cette enquête a révélé que des personnes de nationalité étrangères usaient des procédés autres que ceux légaux pour se faire délivrer des passeports congolais. Les recherches ont conduit à l’interpellation des 15 présumés membres du réseau. Ils ont été placés en garde à vue. Après leur identification, le Ministère public décide de les poursuivre devant les juridictions en République du Congo.