34e édition de la CAN : place au jeu

La Côte d’Ivoire dès ce 13 janvier 2024 est le centre du football africain. 28 nations vont batailler avec l’espoir de remporter le précieux graal.

Et c’est parti pour un mois de jeu. Du 13 janvier au 11 février, les fans de football n’auront pas deux rendez-vous sportifs pareils. Au menu de toutes les télécommandes, la Coupe d’Afrique des Nations. La compétition se joue cette année en Côte d’Ivoire. Ce pays qui est le premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou est également une grande nation de football. Ces dernières années, ses fils comme Didier Drogba, Yaya Touré, Wilfried Bony, Salomon Kalou ont fait la fierté du football africain. Deux fois vainqueur de la CAN (1992 & 2015), les Eléphants vont essayer de se hisser au sommet du continent pour la troisième fois.

Mais ce ne sera pas facile. Car, les autres nations favorites sont belles et bien présentes avec notamment le détenteur du titre, le Sénégal, le finaliste malheureux, l’Egypte. La compétition s’annonce d’autant plus relevée. Car, tous les vainqueurs des dernières CAN depuis 2010 seront de la partie avec notamment la Zambie, le Cameroun ou encore le Nigeria. Dans les stades, que ce soit à Abidjan, à Bouaké, à San-Pédro, à Korhogo ou encore à Yamoussoukro, impossible de s’ennuyer pendant les prochaines semaines…