Cameroun : le digital comme outil pour faciliter le processus de décentralisation

C’est dans ce contexte que s’inscrit la conférence organisée à Douala par le ministère de la Décentralisation et du Développement local en partenariat avec la Coopération allemande (GIZ).

06 nations se réunissent à Douala, capitale économique du Cameroun, pour discuter de l’apport du numérique dans le développement des collectivités territoriales. L’événement s’inscrit dans le cadre du 16e forum du Decentralization Network (réseau international de la décentralisation), DecNet.

Le forum, qui s’est ouvert le 24 juillet dernier et se clôturera e 25 juillet, se concentre sur les effets de levier des approches numériques sur la performance de la gestion des collectivités territoriales : applications, procédures et mécanismes de transfert de ressources.

Avec la participation de pays tels que le Bénin, le Burkina Faso, Madagascar, le Mali, le Togo, l’Allemagne et le Cameroun, les discussions permettent le partage d’expériences et le l’échange de compétences. Les participants sont d’accord que la digitalisation des services publics est nécessaire pour répondre aux nouvelles attentes des citoyens qui sont de plus en plus connectés.

Comme les entreprises, les mairies, les administrations et les collectivités locales traversent une période de transition où la transformation numérique est au cœur de leurs préoccupations. En effet, il a été rapporté que plus de la majorité des collectivités locales souhaitent être mieux équipées pour accompagner la transformation numérique de leurs services.

L’une des solutions envisagées est que les autorités locales mettent en place des outils simples qui répondent aux attentes des citoyens, comme la prise de rendez-vous en ligne.