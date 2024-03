8 mars 2024 : la Banque africaine de développement lance une formation pour les femmes entrepreneures

L’initiative se tiendra vendredi prochain, jour de la célébration des droits de la femme dans le monde.

Environ 1000 femmes prendront part à cette initiative. Le Département du genre, des femmes et de la société civile de la Banque africaine de développement, en partenariat avec le Japan Policy and Human Resources Development Grant, lance, le 8 mars 2024, une formation intensive (bootcamp) en ligne pour les entrepreneures africaines afin d’améliorer leurs compétences en gestion d’entreprise.

Les personnes concernées s’inscrivent sur la plateforme « 50 millions de femmes africaines ont la parole ». Selon la BAD elle est conçue pour leur donner les moyens de gérer efficacement leur entreprise, d’accroître leurs profits et d’explorer de nouvelles possibilités de partenariat grâce au réseautage. Cette formation intensive est également ouverte aux investisseurs, aux organisations de la société civile et aux partenaires au développement.

L’ordre du jour de l’événement comprend : une introduction à la plateforme « 50 millions de femmes africaines ont la parole » et à ses ressources pour les entrepreneures africaines ; une présentation du programme de formation composé de six modules pour les participantes, ainsi que des détails du programme d’accompagnement et de mentorat. Aussi, des récits inspirants d’anciennes bénéficiaires de la formation et une session de questions-réponses pour permettre aux participants d’en apprendre davantage sur le contenu du programme.

En rappel, la plateforme « 50 millions de femmes africaines ont la parole » est un site de médias sociaux qui offre plus de 3 000 ressources aux entrepreneures africaines, notamment des connaissances dans le domaine des affaires, des conseils juridiques, des possibilités de financement et des espaces de réseautage.