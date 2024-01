Affaire Bopda Hervé: Cathy Meba, la nièce du président témoigne

Dans l’affaire qui est désormais convenue d’appeler BopdaGate, Cathy Meba fait une sortie.

Depuis trois jours, les internautes camerounais font face à une multitude de plaintes en anonymes portées à l’endroit d’un dénommé Hervé Bopda via la page facebook du lanceur d’alerte Nzui Manto.

En dehors des personnes qui se disent victimes du présumé agresseur, certaines personnalités sont montées au créneau pour donner des avis et témoignages. C’est le cas de la nièce du président Cathy Meba qui dit : » J’étais loin d’imaginer l’horreur, jusqu’à ce qu’on m’envoie ce lien où je n’ai même pas pu lire 3 témoignages tellement j’étais déjà dans une colère noire. Tout en restant suspicieuse sur la véracité des faits, j’ai néanmoins saisi le Gouverneur du littoral qui m’a rassuré avoir déjà alerté les forces de l’ordre et les services compétents. Et là coup de massu biiiim. Une de mes filles jerciste vient de me faire son témoignage. Et voilà j’ai perdu le sommeil. Alors là cher monsieur je ne vais pas vous louper« .

Cette sortie d’un proche de la présidence est venue, selon les commentaires, apporter un réconfort. « l’affaire est déjà à la présidence de la République » a commenté un internaute sous la publication. Un autre de dire, « c’est pourquoi il est important de taguer certaines personnalités et relayer les témoignages, même si par force ces gens vont agir« .



Dénonçant le deux poids, deux mesures, un autre internaute questionne : « C’est quand ca arrive la-bas en haut que ca leurs regardent n’est pas ? « .