Technovation Challenge-Cameroun : Une nouvelle cuvée de jeunes filles en perspective

Les participantes à cette nouvelle saison ont présenté leurs prototypes ce 04 mai 2024 devant un jury à Yaoundé.

La nouvelle cuvée d’entrepreneures en herbe du programme Technovate Girls est sur les rails. Les jeunes filles ont répondu présent ce 04 mai 2024 à l’invitation des équipes de Technovate Challenge, présentes dans l’antre du collège Quality International School, à Yaoundé pour cette nouvelle édition. Au menu de ces travaux, la présentation devant un jury de leurs différentes solutions numériques qui ont pour but principal de résoudre des problèmes sociaux importants dans leur communauté.

Un nouveau Technovation Challenge en vue de sélectionner les projets les plus innovants tout en boostant la créativité de ces talentueuses filles dont l’âge varie entre 08 et 18 ans. « Le programme de Techovation, indique Germaine Ashu Besong est un programme de technologie et d’entreprenariat qui invite les jeunes filles du monde entier, et dans notre cas ici au Cameroun, les filles âgées de 08 à 18 ans qui sont à l’école primaire ou au secondaire afin que ces dernière puissent regarder autour d’elles, identifier les problèmes communautaires et développer des solutions via des applications mobiles. »

Une présentation succincte de la promotrice de ce concept au Cameroun depuis 2015 qui s’est une fois de plus rendue disponible pour échanger avec les différentes candidates afin de leur donner les rudiments appropriés pour être parmi les lauréates de cette nouvelle saison. Une occasion idoine pour davantage promouvoir l’éducation scientifique de la jeune fille camerounaise qui tend très souvent à se projeter vers des filières plus artistiques comme la littérature, les langues ou encore droit.

Une dynamique innovante de l’équipe de Technovation Challenge qui n’a pas laissé indifférent les équipes de la multinationale du service en ligne international de commande de trajets Yango. Le groupe spécialisé dans les services de covoiturage par le biais de son application Yango a été représenté au milieu de ces nombreux collégiens et surtout futures ingénieures en devenir par la voix la plus autorisée de cette structure au Cameroun en la personne de Clovis Pilla, Country Manager de Yango. Occasion pour l’administrateur de saluer cette initiative qui va en droite ligne selon lui avec les lignes directrices de la structure dont-il est le porte-étendard au Cameroun.

« Cette initiative encourage les jeunes filles en matière de compétences relatives à la technologie numérique et la science. Et vous savez bien que Yango est une entreprise internationale qui offre ses services au Cameroun à partir de la Technologie numérique. Ainsi, la technologie numérique est notre domaine principal à cet effet, nous sommes convaincus que la mission de Technovation est compatible à notre vision qui vise à soutenir les jeunes filles qui peuvent devenir des leaders de demain dans ce secteur de la technologie numérique. » Déclare-t-il.

Une synergie d’objectifs entre les deux partenaires qui œuvrent chacun à son niveau agir à l’émancipation des jeunes filles dans les filières comme l’ingénierie informatique, l’ingénierie financière et la mécanique. Une dynamique qui vise à la fois pour Technovation Girls comme pour Yango à faire de la jeune fille camerounaise, un moteur clé dans la conception des applications adaptées aux enjeux ESG (Environnement, Social, Gouvernance).