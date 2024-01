Affaire de mœurs : Maurice Kamto appelle le gouvernement camerounais à agir

Le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun exhorte les ministres et les autorités sécuritaires à sortir de leur mutisme.

Une affaire de prédateurs sexuels secoue la toile depuis près d’une semaine. Près d’une centaine de jeunes filles et de garçons se plaignent sous anonymat d’avoir été victimes de viol par un réseau de proxénétisme. Les témoignages continuent de pleuvoir sur les réseaux sociaux et un présumé suspect a été cité, le nommé Hervé Bopda, lequel rejette les allégations en portant plainte contre les influenceurs et lanceurs d’alerte pour diffamation. Malgré les témoignages et la réaction du présumé suspect, les autorités n’agissent pas. Ce que le Mouvement pour la renaissance du Cameroun dénonce.

« Le MRC s’indigne du silence des autorités policières et judiciaires du pays ». Le parti d’opposition se demande « si madame la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, madame la ministre des Affaires sociales, monsieur le ministre de la Jeunesse et de l’Education civique, monsieur le ministre d’Etat, ministre de la Justice Garde des Sceaux, monsieur le Délégué Général à la Sûreté Nationale, monsieur le Secrétaire d’Etat à la Gendarmerie nationale sont au courant de ces allégations d’atteintes graves aux bonnes mœurs et à la dignité humaine, qui constituent des crimes punis par le Code pénal camerounais ».

Dans une déclaration en date du 25 janvier, Maurice Kamto exhorte le gouvernement à se saisir de l’affaire avant que la justice populaire ne s’en charge. L’action des autorités policières et judiciaires permettra de « faire toute la lumière dans cette affaire, afin de rassurer les populations et, si les faits sont avérés, de punir sévèrement les auteurs de tels actes, conformément à la loi », précise l’opposant au régime.