Cameroun : plus de 27 milliards F pour les travaux de la pénétrante Nord de Yaoundé

Emmanuel Nganou Djoumessi a présidé une réunion le 08 mai 2024 en vue du lancement des travaux de dédoublement sur Olembe-Echangeur Obala.

Le ministère des travaux publics insiste sur le démarrage effectif des travaux de dédoublement de la pénétrante Nord de la ville de Yaoundé (Olembe-Echangeur Obala). Dans ce sens, une réunion présidée par Emmanuel Nganou Djoumessi a eu lieu le 08 mai dernier.

Cette réunion visant les travaux en 2*2 voies sur une longueur de 22 kilomètres a réuni autour du maître d’ouvrage, l’ensemble de l’équipe-projet, le Maire de la ville de Yaoundé, le représentant du gouverneur de la région du Centre et les représentants des concessionnaires.

Ces travaux qui traversent les départements du Mfoundi, de la Mefou et Afamba et de la Lekié dans la région du Centre, ont pour objectif selon le Mintp de sécuriser et désencombrer la circulation à l’entrée Nord de la ville de Yaoundé, plus précisément sur la partie de la route Nationale 1 allant d’Olembé au lieu-dit Échangeur d’Obala.

« Ils seront réalisés par l’entreprise Arab Contractors Cameroon pour un montant total de 27 064 193 112 FCFA, Toutes Taxes Comprises et financés conjointement par l’État du Cameroun et la Banque de Développement des États d’Afrique Centrale (BDEAC). Le contrôle technique sera assuré par le Groupement INTEGC/SINOGEO/GE pour un montant total de 1 338 759 823 FCFA, Toutes Taxes Comprises. Ces fonds sont issus de l’optimisation des ressources des travaux d’aménagement des routes Batchenga-Ntui-Yoko-Lena, Ketta-Djoum et Mintom-Lele-Ntam au mieux, des reliquats cumulés de ces différents projets », explique le Mintp.

A cet effet, la BDEAC a donné son accord pour l’utilisation de ces reliquats dans le financement des travaux relatifs au dédoublement de la pénétrante Nord de la ville de Yaoundé. La rencontre du 08 mai a permis au Maître d’ouvrage d’identifier les contraintes relatives à la mise en œuvre de ce projet. Il s’agit notamment de l’occupation de l’emprise de cette section de route par les populations riveraines et les problèmes liés à la gestion des installations des réseaux des concessionnaires tels que Camtel, Camwater et ENEO.

A cet effet, le ministre a instruit à l’équipe projet et les autres parties prenantes, d’effectuer dans un bref délai, une descente conjointe de reconnaissance du site. A l’issue de cette descente, il est attendu de l’entreprise adjudicatrice, son planning des travaux. Il est aussi prévu la construction d’un échangeur à l’Entrée Champs de tir (Chambre des comptes), la construction des routes connexes, des voiries, des passerelles et des infrastructures socio-économiques.