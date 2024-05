Cemac-Agriculture, Transports aériens : la Bdeac met 60 milliards FCFA dans les projets

La proposition a été faite le 13 mai 2024 lors du Conseil d’administration qui s’est tenu à Douala, capitale économique du Cameroun.

Le Conseil d’Administration de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) s’est réuni en session ordinaire à Douala (Cameroun) le 13 mai 2024, sous la présidence de Hamid Tahir NGUILIN, Ministre des Finances et du Budget de la République du Tchad.

A l’occasion, Dieudonné EVOU MEKOU, Président de la BDEAC, rapportait les affaires inscrites à l’ordre du jour, au rang desquelles étaient inscrits la validation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023, le Rapport Annuel d’activités de l’exercice 2023, les propositions de financement et d’autres dossiers concourant à la bonne gouvernance de la Banque.

Examinant les comptes clos au 31 décembre 2023, le Conseil a noté avec satisfaction la situation comptable de la Banque qu’il a décidé de soumettre à l’Assemblée Générale des actionnaires pour approbation.

« Statuant sur le Rapport Annuel des activités de la Banque en 2023, les Administrateurs se sont réjouis quant aux résultats satisfaisants obtenus dans un contexte de ralentissement économique, avec des réalisations majeures telles que l’augmentation du capital social qui a été porté de FCFA 1 200 milliards à FCFA 1500 milliards ; l’accélération des travaux de redéploiement de la comptabilité aux normes IFRS ; le lancement du processus d’acquisition d’un ERP ; et le démarrage des travaux relatifs à la notation financière », souligne le rapport du Conseil.

Poursuivant son ordre du jour, le Conseil a examiné et approuvé plusieurs propositions de financement des projets dans les secteurs de l’agriculture et l’agro-industrie, le transport aérien et les services financiers pour un montant global de FCFA 60 000 000 000 (soixante milliards de FCFA).

L’Assemblée Générale des actionnaires se tiendra très prochainement pour adopter les différentes résolutions qui lui ont été soumises par le Conseil d’Administration.