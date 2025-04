Affaires : Emmanuel Patrick Mvondo, le Camerounais élu PCA de Tradex RDC

Il a été porté à ce poste à la suite de la session ordinaire du Conseil d’administration de l’entreprise tenue le 10 avril 2025 en Guinée Equatoriale.

Emmanuel Patrick Mvondo est le nouveau PCA de l’entreprise pétrolière Tradex, filiale République démocratique du Congo. De nationalité camerounaise, Emmanuel Patrick Mvondo fait partie des premiers Administrateurs de la société, désignés au cours de l’Assemblée générale constitutive tenue à Kinshasa le 26 novembre 2024.

Réagissant à l’issue du Conseil d’Administration, Emmanuel Patrick Mvondo déclare: « Le Ministre Adolphe Moudiki, fondateur du Groupe Tradex, attend de l’équipe que nous constituons, qu’elle impulse une nouvelle dynamique à Tradex RDC, société emblématique de notre Groupe en ce qu’elle nous ouvre les portes de l’Afrique australe. Notre priorité est donc de finaliser dans les plus brefs délais les formalités administratives, avec un objectif de déploiement sur le terrain avant la fin du second semestre 2025 ».

Emmanuel Patrick Mvondo, juriste chevronné, est formé dans les universités publiques camerounaises. Il commence ses études supérieures à l’Université de Ngaoundéré dans la Région de l’Adamaoua, dont il sort nanti d’une Licence en Droit obtenue en 2000 et une Maîtrise en Droit des affaires en 2001. I complétera ces brillantes études en 2005, par un Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) option Juriste conseil d’entreprise, de l’Université de Douala.

Poursuivant son perfectionnement, il passera une certification sur l’ingénierie des contrats du commerce international, organisée par la Chambre de Commerce Internationale de Paris, une certification sur la médiation OHADA, de l’Université Mc Gill au Canada, une certification en Finance et management stratégique d’entreprise, de HEC Paris.Il entame son chemin à Tradex en 2008 comme Chef de la Cellule Juridique. En 2010, il est promu Chef de la Division Juridique. 24 mois plus tard, il est nommé Chef du Département Juridique.

Après 6 années passées à ce poste, il devient le tout premier Directeur des Affaires Juridiques et Conformité de Tradex. Le 25 juillet 2024, il est nommé Directeur Général Adjoint.Avant d’entamer sa carrière à Tradex, il a successivement été de septembre 2001 à septembre 2022, Directeur Exécutif de la Société de Maintenance Moderne, Cadre d’appui au Cabinet Penka Michel & Partners Law Firm: entre octobre 2001 et juin 2004, puis salarié d’AES Sonel, société qu’il quitte en mars 2008, au poste de Chef de Service des Affaires Juridiques et Contentieuses.Emmanuel Patrick Mvondo siège au Conseil d’Administration de la société Tradex Guinée-Equatoriale, depuis sa création en 2019.

Il est depuis 2021, Président du Comité d’Arbitrage et des Recours à la Société camerounaise des Dépôts pétroliers (SCDP), et Trésorier général de l’Association camerounaise des Juristes d’Entreprise depuis 2017. Il occupe de manière permanente, une place de Membre à la Commission d’experts juristes camerounais en charge des travaux de révision des Actes Uniformes OHADA.

Pour ce qui est de l’entreprise, le pétrolier camerounais Tradex s’installe sur le marché de la République démocratique du Congo (RDC), 25 ans après sa création au Cameroun par le DG de la SNH Adolphe Moudiki. Le marché Congolais vient s’ajouter au Cameroun, au Tchad, à la République centrafricaine et à la Guinée Équatoriale où la société Tradex est déjà implantée.

Tradex RDC est une Société anonyme avec Conseil d’Administration au capital social de 2,5 milliards de Francs CFA, intervenant sur l’essentiel de la chaîne de valeur du secteur pétrolier aval en République Démocratique du Congo. Ayant son siège social à Kinshasa, Son activité inclut la distribution des produits pétroliers à travers un réseau de stations-service et des points consommateurs installés sur les sites de production des entreprises, la distribution du gaz domestique, l’avitaillement des aéronefs sur les plateformes aéroportuaires du pays en carburéacteur Jet Al, l’approvisionnement des navires et autres embarcations naviguant dans les eaux congolaises en hydrocarbures de soutes.