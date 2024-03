Affaires : la Sabc a vendu 1,1 milliard de litres de bières en 2023

La Société anonyme des boissons du Cameroun (SABC), filiale du groupe Castel, a annoncé la vente de 1,1 milliard de litres de boissons en 2023, générant un chiffre d’affaires de 729 milliards de FCFA.

Les Boissons du Cameroun ont inauguré récemment l’extension de son usine de Yaoundé dans le but d’accroitre sa production. A l’occasion, le directeur général, Stéphane Descazeaud a annoncé que son entreprise a vendu 1.1 milliard de litres de boissons en 2023. Ce résultat est toutefois en baisse de 4 milliards de FCFA par rapport aux 733 milliards de FCFA réalisés en 2022.

Ainsi, pour davantage envahir un marché où il est déjà leader, la Sabc a inauguré le 21 mars 2024, l’extension de son usine à Yaoundé. Selon 𝗦𝘁𝗲𝗽𝗵𝗮𝗻𝗲 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗮𝘇𝗲𝗮𝘂𝗱, Directeur général de Boissons du Cameroun, l’extension de l’usine de Yaoundé a coûté un peu plus de 21 milliards de FCFA, visant à augmenter de 18% la fabrication des boissons et de 31% leur conditionnement.

Concrètement, cette usine de production permettra aux Boissons du Cameroun d’augmenter la capacité de l’usine de Yaoundé de 2,8 millions d’hectolitres à 3,6 millions d’hectolitres. Ce qui permet de réduire de 94% le déficit actuellement chiffré à 850 000 hectolitres.

« Le projet a déjà permis de créer 74 emplois, dont 51 postes permanents, et 53 postes sont encore à pourvoir dans les mois qui viennent pour un total de 127 emplois », a confirmé le directeur général. Cette usine est dotée d’une capacité de production de 35 000 bouteilles (33 cl, 50 cl, 60 cl et 65 cl) par heure. SABC est présent sur le territoire national depuis 76 ans, et dispose de 9 sites industriels, au Littoral, au Centre, à l’Ouest et au Nord, 35 centres de stockages répartis sur tout le territoire national.