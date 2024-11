Afrique-aviation : Ethiopian Airlines prend encore le dessus sur les autres compagnies

La compagnie aérienne qui exploite une flotte de 21 appareils de la famille A350, vient de réceptionner le seul A350-1000 d’Afrique.

Ethiopian Airlines a reçu le 7 novembre à Toulouse, son premier Airbus A350-1000, d’Afrique équipé du système de divertissement à bord AVANT Up de Thales, devenant ainsi la première compagnie africaine à exploiter le plus grand modèle de la famille A350. Cela marque le début d’une nouvelle ère de divertissement en vol pour les passagers d’Ethiopian Airlines.

» Le partenariat entre Thales et Ethiopian Airlines remonte à plus d’une décennie. En intégrant les dernières technologies et capacités grand public à ses avions A350-1000 avec AVANT Up de Thales, la compagnie aérienne améliorera l’expérience de ses passagers.é, a souligné Thalès.

Lors de la cérémonie officielle d’accueil, Mesfin Tasew, directeur général du groupe Ethiopian Airlines, a déclaré qu’avec l’arrivée de l’A350-1000, Ethiopian Airlines était prête à étendre sa portée mondiale, en reliant davantage de destinations sur les cinq continents.

« L’A350-1000 est le premier des quatre avions que nous recevrons dans les prochains mois. L’arrivée de l’A350-1000 dans notre flotte traduit notre volonté de continuer à dominer le secteur de l’aviation en Afrique et d’être compétitif dans l’industrie aéronautique mondiale« , a indiqué Tasew.

Ethiopian Airlines a remporté le prix de la «Meilleure compagnie aérienne d’Afrique» lors des APEX Passenger Choice Awards, en reconnaissance de l’excellence de ses services à bord, notamment en matière de restauration.

Ehiopian Airlines Group est l’une des compagnies aériennes à la croissance la plus rapide au monde. Au cours de ses soixante-dix-huit années d’opérations réussies, Ethiopian Airlines est devenue l’un des principaux transporteurs du continent, sans égal en termes d’efficacité et de réussite opérationnelle.

Elle contrôle la part du lion du réseau africain de transport de passagers et de fret avec sa flotte la plus jeune et la plus moderne vers plus de 150 destinations nationales et internationales de transport de passagers et de fret sur les cinq continents.