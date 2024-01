Afrique : le Pr Benedict Oramah, président d’Afreximbank reçoit le Prix du leadership financier

Le sacre a été décerné lors du dîner de gala de l’African Prosperity Dialogue qui s’est tenu le 26 janvier 2024.

African Prosperity Network (APN) a décerné au Professeur Benedict Oramah, Président d’Afreximbank (www.Afreximbank.com) et du Conseil d’administration de la Banque le Financial Leadership Award (Prix du leadership financier) lors du dîner de gala de l’African Prosperity Dialogue qui s’est tenu le 26 janvier 2024.

En recevant le prix, le Professeur Oramah a déclaré : « Je remercie tout d’abord notre hôte, S.E. le Président Nana Akufo-Addo de la République du Ghana, pour son soutien indéfectible à la Banque depuis son accession au pouvoir. Nous traversons une période très difficile en raison de diverses crises et, comme toujours, l’Afrique doit trouver un moyen de surmonter ces tempêtes ».

« Je considère ce prix non pas comme un symbole d’exceptionnalisme, mais plutôt comme un appel au devoir, un appel à faire plus pour notre continent bien-aimé. La lutte pour la liberté et la prospérité que nos ancêtres ont entamée il y a plus de sept décennies ne sera achevée que lorsque l’Afrique aura acquis son indépendance économique et financière ».

Il a ajouté : « Ce jour est celui de la célébration des victoires, au nom de l’ensemble du Conseil d’administration d’Afreximbank, de la direction, du personnel, des partenaires et même des clients. J’accepte cette reconnaissance et je remercie sincèrement les organisateurs de l’APN pour cet honneur ainsi que pour le travail qu’ils abattent afin de mettre en lumière l’Afrique de manière positive ».

Depuis qu’il est à la tête de la Banque, le Professeur Oramah a supervisé l’énorme croissance de la Banque et le déploiement d’instruments novateurs pour catalyser le développement commercial, industriel et économique en Afrique. Ces innovations se traduisent par l’introduction de produits de réponse aux crises tels que la Facilité contracyclique de liquidité pour le commerce (COTRALF) en 2016, le Dispositif d’atténuation de l’impact de la pandémie sur le commerce (PATIMFA) en 2020 et le Programme de financement du commerce pour l’ajustement à la crise en Ukraine pour l’Afrique (UKAFPA) en 2022. Entre 2016 et 2023, la Banque a décaissé plus de 105 milliards de dollars US.

La Banque est également un fervent défenseur de la mise en œuvre de la ZLECAf et a, en partenariat avec le Secrétariat de la ZLECAf et la Commission de l’Union africaine (CUA), mis en place des mécanismes fondamentaux pour faire progresser le commerce intra-régional, tels que : le Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), la Foire commerciale intra-africaine.

Aussi, le Régime collaboratif africain de garantie du transit, le Fonds d’ajustement de la ZLECAf, les Services africains de paiement du commerce (AfPAY) et le Programme de facilitation du commerce d’Afreximbank (AFTRAF) ; autant d’initiatives inédites qui permettront non seulement d’effectuer des paiements et des règlements transfrontaliers en monnaie locale, mais aussi de formaliser le commerce informel, dont l’Afrique a tant besoin. Ces initiatives permettront progressivement à l’Afrique de surmonter les obstacles au commerce intrarégional.