AGL OBTIENT LA TRIPLE CERTIFICATION ISO 9001, 14001 et 45001

AGL, acteur majeur du transport et de la logistique en Afrique, annonce aujourd’hui l’obtention de la certification de son système de Management Intégré QHSE selon les normes ISO 9001 (Management de la Qualité), ISO 14001 (Management de l’Environnement) et ISO 45001 (Management de la santé et la sécurité au travail). Cette triple certification, délivrée par Bureau Veritas Certification, concerne 154 sites du groupe, répartis dans 28 pays.

Cette démarche, initiée début 2023, témoigne de l’engagement d’AGL auprès de ses parties prenantes (clients, collaborateurs, fournisseurs, actionnaires, etc.) à respecter les exigences légales, réglementaires et contractuelles en matière de qualité, d’environnement et de sécurité. Elle traduit également la volonté de l’entreprise de s’inscrire dans une logique d’amélioration continue de ses performances et de sa compétitivité.

En obtenant cette triple certification, AGL se distingue et renforce sa position d’acteur de référence sur le marché, en lui conférant une reconnaissance internationale de la qualité de son système de Management Intégré QHSE, des pays où elle opère. L’entreprise affirme ainsi sa capacité à répondre et à anticiper les besoins et les attentes de ses clients, en leur offrant des produits et des services de qualité, respectueux de l’environnement et de la santé et de la sécurité des personnes.

Avec cette certification, AGL valorise également le professionnalisme et l’implication de ses collaborateurs, qui sont au cœur de sa stratégie. Pour AGL, cette certification délivrée par un organisme tiers reconnu met en valeur l’implication permanente de la Direction Générale et de l’ensemble des collaborateurs dans un objectif commun de développement et de performance durables autour de trois axes : écoute active de nos clients et autres parties prenantes, optimisation de nos processus et méthodes, recherche de performance au travers de l’amélioration continue.

« Nous sommes très fiers d’avoir obtenu cette triple certification, qui récompense le travail et l’engagement de tous nos collaborateurs. C’est une étape importante dans notre démarche de responsabilité sociétale et environnementale qui nous permet de renforcer notre savoir-faire et développer la confiance de nos clients pour notre expertise. Nous allons poursuivre nos efforts et nos engagements pour continuer d’améliorer nos performances et notre compétitivité » a déclaré Olivier Restoueix, Directeur QHSE et RSE chez AGL ; AGL remercie l’ensemble de ses équipes, ainsi que Bureau Veritas Certification, pour leur contribution à la réussite de ce projet ambitieux et stratégique. L’entreprise s’engage à maintenir et à développer son système de Management Intégré QHSE, en cohérence avec sa vision et ses valeurs.

A propos d’AGL (Africa Global Logistics)

AGL est l’opérateur logistique multimodal de référence en Afrique, offrant des solutions logistiques globales, sur mesure et innovantes à ses clients africains et internationaux. La société a récemment rejoint le groupe MSC, une entreprise maritime et logistique de classe mondiale. Grâce à son réseau de 250 agences logistiques et maritimes, 22 concessions portuaires et ferroviaires, 66 ports secs et 2 terminaux fluviaux, AGL bénéficie d’une expertise développée depuis plus d’un siècle. Avec une équipe de plus de 21 000 personnes dans 49 pays, l’ambition d’AGL est de contribuer durablement aux transformations de l’Afrique. AGL est également présent en Haïti et au Timor.