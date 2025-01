Aide alimentaire : le japon débloque 816 millions FCFA en faveur du Cameroun

Le Japon a signé un accord de partenariat avec le Pam pour fournir une aide alimentaire d’une valeur de 816 millions de Fcfa qui vise à améliorer la sécurité alimentaire des populations vulnérables au pays.

Depuis le mois de décembre, le gouvernement camerounais à travers une opération de vente promotionnelle « lutte contre la vie chère ». Une opération d’ailleurs qui selon le ministère du commerce est un « succès » au regard de « l’engouement » autour de l’initiative.

Cependant, on peut comprendre et analyser cet engouement de plusieurs façons. Par exemple, selon l’analyse de la sécurité alimentaire du Cadre harmonisé d’octobre 2024, plus de 3 millions de personnes au Cameroun sont en situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle aiguë.

Ainsi, c’est pour endiguer le phénomène que le gouvernement japonais a octroyé au PAM 816 millions de FCFA visant à soutenir 17089 personnes en situation d’insécurité alimentaire aigüe, notamment des refugiés, des personnes déplacées, des rapatriées et des populations vulnérables locales dans les régions de l’Extrême-Nord, du Nord, de l’Adamaoua, de l’Est, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, par le biais de distributions en nature.

« Cette aide vise à répondre aux conséquences désastreuses de la crise alimentaire qui sévit au Cameroun. Grâce à cette aide, le Japon entend soutenir le développement impulsé par le gouvernement du Cameroun dans sa démarche pour endiguer la faim, nous espérons vraiment consolider cette stabilité. Avec l’appui du PAM, nous allons continuer à renforcer l’appui alimentaire à travers le pays », souligne Minami Kentaro, ambassadeur du gouvernement du Japon au Cameroun.