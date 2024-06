Akere Muna : Richard Bona « est le joyau de la couronne de l’univers musical du Cameroun »

Dans un post sur X, l’ancien bâtonnier et homme politique loue le talent de l’artiste musicien qui fait flotter les couleurs du pays dans le monde.

C’est après avoir suivi le titre « Wuna Pack Kako » sorti le 21 juin 2024 que Me Akere Muna distribue de bons points à l’auteur, le chanteur bassiste Richard Bona, de son nom complet Bona Penda Nya Yuma Elolo.

« Je viens d’écouter « Wuna Pack Kako » sorti cette année par Richard Bona. Peu importe ce que vous pensez de RB, il est le joyau de la couronne de l’univers musical du Cameroun. Talent immaculé. Il capture l’esprit du moment et chante pour inspirer. Merci RB et merci à Dieu pour votre talent et que vous soyez béni à jamais. Si vous ne pouvez pas utiliser votre talent donné par Dieu pour aider notre société et inspirer les autres en ce moment ô combien crucial, alors vous pourriez tout aussi bien « Pack kako’’ ».