Aménagement des routes à l’Est : une mission de la BAD est au Cameroun

Des experts de la Banque Africaine de Développement séjournent depuis le 3 février 2025 au Cameroun. Cette mission qui s’achèvera le 19 février prochain, a pour but de finaliser la phase 1 d’un vaste programme d’aménagement routier dans la région du soleil levant.

« La mission conduite par Cestmir Alberic Houssou, va permettre aux dix-neuf experts de la BAD d’examiner minutieusement, avec tous les acteurs concernés, tant au niveau central que pour ce qui est du niveau décentralisé, tous les aspects liés à la réalisation du projet, avec un accent sur le développement de la région de l’Est », a expliqué le ministère des Travaux publics.

Il s’agira entre autres de prendre connaissance de la situation du sous-secteur transport routier au Cameroun, collecter les données économiques et financières du projet, examiner les impacts du projet sur l’environnement, élaborer le plan de financement, en évaluant la contribution de la BAD et arrêter les principaux indicateurs d’effets du projet entre autres. Les rencontres et discussions avec l’ensemble des parties prenantes, les acteurs clés et les bénéficiaires à travers les visites de terrain, occuperont donc une place de choix au cours de cette mission capitale.