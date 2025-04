Apiculture : le Cameroun veut améliorer sa production du miel

Au Cameroun actuellement, la production annuelle nationale dans la filière apicole se situe à 8000 tonnes de miel. Pour améliorer ce chiffre, le ministre de l’élevage a offert aux apiculteurs du matériels et des équipements à Mvog-Bétsi le 03 avril 2025.

Ils étaient au total 53 bénéficiers à avoir obtenu des mains du Dr TAÏGA, des matériels et équipements apicoles. Il s’agit essentiellement de 200 ruches langstroth avec hausse, de 326 ruches kenyanes, 26 fils à cadre, 290 cires gaufrées, 91 paires de gangs apicoles, 110 Enfumoirs, 200 Nourrisseurs, 19 Peignes à désoperculer, 20 lève-cadres, 19 Roulettes à cire, 19 Brosses abeilles, 104 Tenues apicoles, et 75 petits chalumeaux à gaz.

Dans le but de booster la production de miel au Cameroun, le ministre de l’Elevage des Pêches et des Industries Animales a exhorté les 980 Apiculteurs que compte le pays à plus de professionnalisme dans la qualité de la production du miel.

« 𝘓𝘦 𝘊𝘢𝘮𝘦𝘳𝘰𝘶𝘯 𝘢 𝘶𝘯𝘦 𝘦́𝘤𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘦 𝘲𝘶𝘪 𝘦𝘴𝘵 𝘧𝘢𝘷𝘰𝘳𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘢𝘶 𝘥𝘦́𝘷𝘦𝘭𝘰𝘱𝘱𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘧𝘪𝘭𝘪𝘦̀𝘳𝘦 𝘈𝘱𝘪𝘤𝘰𝘭𝘦. 𝘈𝘶𝘫𝘰𝘶𝘳𝘥’𝘩𝘶𝘪, 𝘢𝘷𝘦𝘤 𝘯𝘰𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘯𝘢𝘪𝘳𝘦𝘴 𝘢𝘶 𝘥𝘦́𝘷𝘦𝘭𝘰𝘱𝘱𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘤𝘦𝘳𝘵𝘢𝘪𝘯𝘴 𝘱𝘢𝘺𝘴, 𝘯𝘰𝘶𝘴 𝘰𝘧𝘧𝘳𝘰𝘯𝘴 𝘢𝘶𝘹 𝘢𝘱𝘪𝘤𝘶𝘭𝘵𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘥𝘶 𝘮𝘢𝘵𝘦́𝘳𝘪𝘦𝘭𝘴 𝘦𝘵 𝘦́𝘲𝘶𝘪𝘱𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘴 𝘢𝘱𝘪𝘤𝘰𝘭𝘦𝘴 𝘲𝘶𝘪 𝘭𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘦𝘵𝘵𝘳𝘢 𝘥’𝘢𝘮𝘦́𝘭𝘪𝘰𝘳𝘦𝘳 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘦𝘶𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘵𝘦́ 𝘥𝘦 𝘭𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘮𝘢𝘪𝘴 𝘢𝘶𝘴𝘴𝘪 𝘢𝘷𝘰𝘪𝘳 𝘥𝘦𝘴 𝘰𝘶𝘵𝘪𝘭𝘴 𝘥𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘢𝘥𝘢𝘱𝘵𝘦𝘳 𝘢̀ 𝘭𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘦́𝘴. 𝘌𝘵 𝘫𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘪𝘵𝘦 𝘥𝘦 𝘤𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘰𝘤𝘤𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘢𝘱𝘱𝘦𝘭𝘦𝘳 𝘭𝘦𝘴 𝘢𝘱𝘪𝘤𝘶𝘭𝘵𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘢̀ 𝘮𝘪𝘦𝘶𝘹 𝘴’𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘦𝘳 𝘦𝘵 𝘴𝘵𝘳𝘶𝘤𝘵𝘶𝘳𝘦𝘳 𝘭𝘦𝘶𝘳 𝘧𝘪𝘭𝘪𝘦̀𝘳𝘦, 𝘤𝘢𝘳 𝘯𝘰𝘶𝘴 𝘱𝘰𝘶𝘷𝘰𝘯𝘴 𝘦̂𝘵𝘳𝘦 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘶𝘯𝘦 𝘢𝘱𝘱𝘳𝘰𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘦 𝘤𝘩𝘢𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘦 𝘷𝘢𝘭𝘦𝘶𝘳. 𝘕𝘰𝘶𝘴 𝘥𝘦𝘷𝘰𝘯𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘪𝘳𝘦 𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘲𝘶’𝘰𝘯 𝘦𝘹𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦. 𝘕𝘰𝘶𝘴 𝘢𝘷𝘰𝘯𝘴 𝘭’𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘢𝘨𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘯𝘰𝘵𝘳𝘦 𝘦𝘯𝘷𝘪𝘳𝘰𝘯𝘯𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘦𝘴𝘵 𝘦𝘯𝘤𝘰𝘳𝘦 𝘴𝘢𝘪𝘯𝘵, 𝘢𝘷𝘦𝘤 𝘮𝘰𝘪𝘯𝘴 𝘥𝘦 𝘱𝘦𝘴𝘵𝘪𝘤𝘪𝘥𝘦 𝘦𝘵 𝘥𝘰𝘯𝘤 𝘯𝘰𝘶𝘴 𝘱𝘰𝘶𝘷𝘰𝘯𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘪𝘳𝘦 𝘥𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘢𝘨𝘦 », a déclaré le ministre.

Au cours de cette cérémonie, le représentant et porte-parole des apiculteurs du Cameroun a tenu à exprimer toute sa gratitude à l’endroit du gouvernement pour l’accompagnement permanent de cette filière.