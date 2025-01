Après les Assurances, Nsia veut implanter sa banque au Cameroun

Soutenu par des partenaires financiers internationaux, l’ambition du groupe est d’étendre ses activités à toute la région Cemac.

Grâce au rachat de la Banque internationale de l’Afrique Occidentale (BIAO), la Nsia Banque a fait son entrée en 2006 sur le marché de la Côte-d’Ivoire. Près de 10 ans plus tard Nsia Banque est le septième groupe bancaire de l’UEMOA avec 5.2 % de parts de marché en 2023 veut s’installer au Cameroun via le même procédé.

Pour ce faire, le groupe NSIA Banque envisage de racheter les 58% de parts de Société Générale dans sa filiale camerounaise. « Nous discutons de certaines opportunités sur le marché camerounais, notamment le rachat de filiales de groupes bancaires internationaux souhaitant se retirer du pays. Nous nous attendons à un dénouement pour le premier semestre 2025 », a déclaré Léonce Yacé, directeur général de NSIA Banque Côte d’Ivoire, à Jeune Afrique.

En cas d’accord, NSIA Banque deviendra la deuxième plus grande banque du Cameroun en termes d’actifs, derrière Afriland First Bank. Ce rachat offrirait également au groupe un ancrage solide dans l’économie locale, car outre Société Générale Cameroun, Nsia Banque cible par ailleurs les actifs (51 %) de la Commercial Bank of Cameroon (CBC).

En cas d’échec de rachat d’une banque existante, NSIA Banque ne renoncera pas pour autant. La création d’une filiale est envisagée comme une dernière option. « Si nous ne sommes pas retenus, nous créerons une filiale en 2026. La décision est prise de s’implanter dans la zone CEMAC, où nous sommes présents dans l’assurance, mais pas dans la banque, en commençant par le Cameroun » , explique Léonce Yacé.

Précisons que cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large du groupe NSIA, qui vise à consolider sa position en Afrique centrale tout en unifiant ses activités.

Actuellement, le secteur bancaire camerounais, compte 19 banques, avec un encours de crédits qui atteignaient 5 606,7 milliards de FCFA à fin juin 2024.