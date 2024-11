Arnaud Mawel Nicolas : le journaliste en service au journal du Cameroun reçoit un prix de l’Assemblée nationale

Il l’a reçu hier 18 novembre 2024 en présence de ses collègues à la rédaction du groupe média Dano Communication.

L’honorable Janvier Mballa Effa était dans les locaux de Dano communication. Le député Jeune est venu remettre une distinction.

En effet, dans le cadre de l’organisation de la première édition de la Cameroon Youths Awards, le journaliste actuellement reporter sur le site Journal du Cameroun a reçu le diplôme d’encouragement.

« Votre engagement, votre ardeur au travail et votre dynamisme contribuent de façon significative au rayonnement de notre pays », a déclaré l’honorable Effa en remettant le diplôme de reconnaissance au journaliste de Dano communication.

Recevant cette distinction, il a marqué sa reconnaissance par ces mots : » C’est avec joie que je reçois ce diplôme de reconnaissance de notre engagement en faveur du développement du Cameroun. C’est pour moi un acte attestant que je suis compté parmi ceux qui, au quotidien, travaillent dans le but de faire rayonner la jeunesse de notre cher et beau pays, à travers l’information et la communication. C’est davantage pour moi un appel à l’autoévaluation régulière, à plus d’ardeur au travail, à plus de professionnalisme et de rigueur ».

« L’engagement est de ne pas décevoir les uns et les autres à l’avenir. Ce diplôme je le dédie à tous ceux et toutes celles qui me soutiennent et qui de près ou de loin contribuent à façonner la meilleure version de moi », a-t-il ajouté.

Arnaud Mawel Nicolas a pris service au groupe media Dano communication en octobre 2021. Il a tour à tour travaillé comme journaliste et reporter sur les sites Journal du Bénin, Journal du Sénégal et Journal du Cameroun.

Dans son parcours, le sacré a œuvré comme Secrétaire de rédaction pour le magazine Welcome to Cameroon. Entre autres, il est passé par ailleurs au Cabinet Cbm Stratégies, au bihebdomadaire L’étudiant comme reporter, puis coordonnateur de la rédaction. Aussi, il a posé ses marques à School TV Africa, la chaîne de télévision dédiée à l’éducation. Avec à son actif de nombreux stages dans les services de Amplitude FM, Repères, Journal l’intégration etc. A chaque étape de son parcours, il se fait remarquer par la discrétion, sa plume et son sérieux.