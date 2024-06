Baisse du nombre de postes ouverts à la fonction publique camerounaise en 2024

Le nombre de postes disponibles passe de 2 235 en 2023 à 1 210 en 2024, soit une régression de 1 025 places en un an.

Une communication du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en date du 19 juin dernier présente la situation des recrutements à la fonction publique pour l’exercice 2024. Le communiqué de presse rendu public par le ministre Joseph LE indique que le ministre a signé le 18 juin dernier, une série de 39 arrêtés portant ouverture des concours de formation, concours directs, concours professionnels et tests de sélection. Le texte précise les types de concours ouverts et les postes à pourvoir.

A la lecture du document, le constat est que le nombre de postes a diminué de moitié. Au total, 1 210 postes sont ouverts cette année contre 2 235 l’année antérieure. L’on se souvient aussi qu’en 2023, le nombre était en hausse par rapport aux deux années précédentes où moins de 2000 postes étaient à pourvoir aussi bien en 2021 qu’en 2022.

Or avant jusqu’en 2020, la fonction publique recrutait plus de 3 000 nouveaux personnels : 3 700 en 2020, 5 411 en 2019 et 5 179 en 2018. La baisse constatée résulte de la décision du gouvernement de rationaliser les recrutements à la fonction publique depuis l’année 2021, dans l’optique de maîtriser la masse salariale. Voici les différents arrêtés des concours et tests de sélection à la fonction publique camerounaise pour le compte de l’exercice 2024.