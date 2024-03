Boxe anglaise : moins concentré, Ngannou s’écroule devant Anthony Joshua

Deux knockout du Britannique d’origine nigériane ont suffit pour mettre le ‘predator’ hors d’état de nuire.

C’est un Francis Ngannou stressé qui s’est présenté dans la ring du Kingdom Arena ce samedi matin. Et cela s’est fait très vite ressentir devant un Anthony Joshua qui a l’expérience du noble art. L’écart sur le plan technique et de l’expérience entre les deux n’a pas aidé le camerounais.

Le Britannique a surpris Francis Ngannou avec des flashball à plusieurs reprises au point d’envoyer Ngannou sous oxygène. Ceci profitant d’un état timoré du camerounais qui ne tenait pas mentalement. Et A.J durant ce combat, a brillé par une concentration, un calme et une sérénité. Son expérience en boxe anglaise devant un Camerounais qui n’est qu’à son deuxième combat en boxe anglaise a bien payé. Au finish, au deuxième round et par k.o il remporte son quatrième combat en 11 mois.

Jusqu’ici, aucun ancien lutteur de la MMA n’a réussit à s’imposer en boxe anglaise. Mais Anthony Joshua au terme du combat a su réconforter Ngannou « ne quitte pas la boxe anglaise » a dit le Britannique.