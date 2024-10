Budget 2025 : ce que Paul Biya veut

Le chef de l’Etat a signé une circulaire relative à la préparation du budget de l’État comptant pour l’exercice 2025.

Le 23 octobre 2024 le Président de la République a signé une circulaire relative à la préparation du budget de l’État pour l’exercice 2025.

Le document présente le contexte macroéconomique, fixe les objectifs prioritaires de l’action publique, les orientations générales de la politique budgétaire, ainsi que les dispositions pratiques pour l’élaboration dudit budget. En effet, le budget 2025 veut consolider la mise en œuvre du budget programme, aussi bien dans sa préparation que dans sa présentation, son exécution de son suivi-évaluation.

Pour ce qui est de l’action publique, en 2025, l’objectif global reste le renforcement de la dynamique de croissance économique, ainsi que son caractère inclusif. Afin de favoriser la transformation industrielle et ainsi améliorer les conditions de vie des populations.

Pour la fiscalité interne, l’idée est de renforcer la confiance des contribuables et des investisseurs, préalable indispensable à une mobilisation accrue des recettes fiscales sans entraver la croissance économique.

Sur le plan social, il faut entre autres intensifier la politique de mise en adéquation de la formation technique et professionnelle avec les besoins du marché local. Aussi, intensifier et promouvoir l’offre d’infrastructures scolaires au niveau local, en poursuivant le transfert des ressources liées aux compétences transférées aux CTD en matière d’éducation primaire et secondaire.

En matière de gouvernance, il faut renforcer les efforts déjà engagés en 2025.

Le président préconise l’accélération du processus de décentralisation, à travers la poursuite des transferts des ressources par les administrations concernées au CTD. Par ailleurs, la poursuite de la politique d’apurement de la dette intérieure non financière de l’Etat, tout en limitant sa reconstitution.