Cabral Libii « très affligé » par la mort du Pr. Joseph Owona

Je suis très affligé depuis l’annonce le samedi 06 Janvier 2024 du décès du Professeur Joseph OWONA.

C’est une immense perte pour le Cameroun en particulier et l’Afrique en général.

Cet orfèvre du Droit Public, juriste chevronné, a enseigné, formé et transmis le savoir de qualité à plusieurs générations et promotions de nos universités.

Son parcours scolaire et académique singulier lui aura permis d’accéder à un très jeune âge au cercle très restreint des Professeurs agrégés à son époque, suscitant ainsi des vocations.

L’illustre disparu se distingue aussi par le caractère prolifique et la densité de son ouvrage scientifique.

Au-delà du chagrin et de l’onde de choc que créé la disparition de cet ancien haut commis de l’État, Membre du Conseil constitutionnel, il y’a tout de même lieu de se consoler et de se réjouir de ce que le Pr. Joseph OWONA a engendré de talentueux et distingués « successeurs » dans le monde universitaire, à l’instar notamment de son fils biologique, le Pr. Mathias Éric OWONA NGUINI, véritable fierté nationale.

J’adresse à la famille de ce savant, ma profonde compassion émue.

CL »