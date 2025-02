Cameroun : 11 élèves exclus au collège adventiste après une séance de partouze

Le conseil de discipline spécial du collège adventiste d’Odza a rendu la décision le 07 février dernier.

La décision est sans appel. 11 élèves se retrouvent au quartier au 2e trimestre de l’année scolaire. Le conseil de discipline du collège Complexe scolaire adventiste d’Odza les exclut pour leur inconduite. Après avoir statué mercredi dernier, les membres du conseil ont sanctionné l’indiscipline des élèves pour plusieurs motifs : la participation à une partouze en bande organisée en tenue de classe de l’établissement ; réalisation et diffusion d’une vidéo immorale ; consommation d’alcool. Certains traînent des antécédents disciplinaires comme l’absentéisme et la désertion des cours.

Le conseil présidé par le principal de l’établissement a statué en présence des élèves exclus, du président de l’association des parents d’élèves et d’enseignants, du commandant de la Compagnie de sécurisation des établissements scolaires. Dans la communication du collège, l’on apprend que huit des 11 élèves étaient à leur première année au sein du collège.

L’exclusion des composants de toute la bande se présente comme une forme de justice pour ceux qui ont critiqué il y a quelques jours l’exclusion de l’élève de 16 ans seule. Sur les réseaux sociaux, son image reste la plus partagée. Pourtant, le collège assure d’avoir tenu le conseil de discipline dans un climat en empreinte de spiritualité pour éviter la stigmatisation des élèves concernés. Mais à cause des vidéos tournées par ces élèves et publiées, des internautes ont saisi l’occasion pour davantage condamner la fille.