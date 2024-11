Cameroun : 12 morts dans le double éboulement à la falaise de Dschang

Le chiffre découle du bilan dressé par la mairie de Dschang le dimanche 10 novembre 2024 après que les sauveteurs ont retrouvé de nouveaux corps.

Le bilan du double éboulement survenu le 05 novembre dernier à la falaise de Dschang s’alourdit de jour en jour. Au 10 novembre 2024, la mairie de Dschang dénombre 12 corps retirés des décombres, une différence d’un corps sur le chiffre communiqué le vendredi 08 novembre dernier. Selon le maire Jacquis Gabriel Kemleu Tchabgou, la pelle chargeuse de la commune de Dschang ensevelie lors de la catastrophe à la falaise a été récupérée samedi dernier. Kévin Mbafou, survivant de l’éboulement mortel à qui le maire rend « un vibrant hommage », a conduit et garé l’engin de la commune au bâtiment principal de la mairie.

Les fouilles quant à elles se poursuivent sur le terrain. Elles sont l’œuvre d’une équipe des techniciens du ministère des Travaux publics et de la mairie de Dschang. Les sapeurs-pompiers et les secouristes du ministère de la Santé publique participent à la prise en charge des décès, de la désinfection à la conservation et leur transfert à la morgue de l’hôpital régional annexe de Dschang. Selon le ministre des Travaux publics, le président de la République a demandé que les victimes décédées soient inhumées, et que les victimes non décédées soient prises en charge. Deux des douze corps ont déjà été identifiés, un chauffeur dénommé Aloga et de Kingni.

Pour rappel, le 05 novembre 2024, deux éboulements successifs à la falaise de Dschang ont enseveli quatre bus, trois engins, cinq véhicules de tourisme. L’on a aussi signalé une cinquantaine de personnes disparues. Le préfet de la Menoua demande aux familles de se rapprocher de la brigade de gendarmerie territoriale de Dschang pour faire enregistrer leurs disparus.