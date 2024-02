Cameroun : 18 étudiants brûlés dans un établissement de formation à Douala

Une explosion de gaz s’est produite en début d’après-midi pendant que les apprenants préparaient leur soirée gastronomique.

Les préparatifs de la 48è édition de la fête de la jeunesse ont mal tourné le mercredi 07 février 2024 dans un Institut de formation hôtelière au quartier Ndogbong à Douala. Alors que les étudiants s’activaient à préparer leur soirée gastronomique, une explosion de gaz est survenue. L’incendie s’en est suivi brûlant près de 20 étudiants. Alertées, les autorités administratives et sécuritaires ont dépêché les secours sur les lieux. La gendarmerie nationale a conduit les victimes à l’hôpital général de Douala.

La formation sanitaire déclare avoir reçu 18 blessés dont 12 femmes et 6 hommes, allant de 16 ans à 30 ans. La gravité des blessures est différente d’une victime à l’autre. « Par ordre de gravité, on peut dénombrer : 9 cas légers qui pourront sortir après les soins, 4 cas modérés qui devront être hospitalisés et 5 cas de brûlure grave entre 25% et 60% sur toute la surface du corps. Par ailleurs, on dénombre 1 cas d’inhalation de fumée qui reste aussi très préoccupant », déclare l’hôpital général de Douala.

Dans une vidéo amateur, quelques élèves blessés sont visibles avant leur transport vers la formation sanitaire.