Cameroun : 31 ans après, Adolphe Moudiki reste à la tête de la SNH

Le Conseil d’administration tenu hier 24 juillet 2024 n’a pas eu le résultat escompté par les Camerounais.

Adolphe Moudiki reste ADG de la Société nationale des Hydrocarbures. Le Conseil d’administration de l’entreprise s’est tenu à la Présidence sous la présidence de Ferdinand Ngoh Ngoh, PCA de la société.

Avant le rendu du communiqué final, une folle rumeur a animé le Cameroun, annonçant le retrait de Moudiki de la SNH remplacé par Jean-Claude Ayem, conseiller à la Présidence. Une mauvaise information très vite remplacée par le communiqué officiel dudit Conseil.

En effet, les travaux du Conseil ont porté, entre autres, sur la présentation du rapport d’activités du 1er janvier au 30 avril 2024 et l’examen des états financiers de la SNH au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2023.

A la demande du Président du Conseil, le Secrétaire du Conseil a procédé à la présentation du rapport d’activités sus-évoqué. Au terme de cette présentation, il ressort notamment que « la production nationale d’hydrocarbures s’élève à 12,697 millions de barils équivalant pétrole (bep) au 30 avril 2024, dont 7,516 millions de barils pour l’huile et 922,94 millions de m3 pour le gaz naturel ».

Toujours selon le communiqué final de la session extraordinaire, « les ventes de pétrole et de gaz effectuées par la SNH pour le compte de l’Etat, au cours de ladite période, ont permis de transférer au Trésor Public, après déduction des charges, 174,228 milliards de F.CFA. De plus, la SNH a payé à l’Etat 25,267 milliards de F.CFA d’impôts et taxes ».

En outre, il ressort du rapport présenté par le Commissaire aux Comptes que l’exécution du budget SNH-Fonctionnement et les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023, intègrent l’opération de rachat, par la SNH, de 10% des actions jadis détenues par la Société Savannah Energy dans le capital de la société COTCO S.A, conclue le 19 avril 2023 pour un montant de 26,8 milliards de F.CFA.