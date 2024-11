Cameroun : 45 milliards FCFA à Hysacam pour assainir Yaoundé sur 5 ans

C’est le résultat de l’appel d’offres international lancé en procédure d’urgence en juin 2024 par la Mairie de la ville pour le recrutement de prestataires devant assurer la collecte des ordures ménagères dans la ville.

Alors que la capitale du Cameroun est ornée des déchets de tout genre, Hysacam décroche un contrat de 45 milliards FCFA pour continuer son travail.

En effet, face aux déchets croissants dans la ville, la Communauté urbaine de Yaoundé (CUY) avait décidé en juin dernier de lancer un appel d’offres international. Le projet, dont le budget prévisionnel s’élève à 61,8 milliards de FCFA, visait à recruter des prestataires capables de remettre la capitale sur les rails en matière de propreté urbaine.

Ainsi, sur les quatre lots mis en compétition, trois ont été attribués à Hysacam, leader historique de la gestion des déchets au Cameroun. Selon les délibérations, le lot 1 représente un montant de 17,3 milliards de FCFA, le lot 2 s’élève à 16,7 milliards, et le lot 4 à 11,7 milliards. Le lot 3, jugé infructueux, reste pour l’instant sans prestataire.

Les contrats attribués à Hysacam s’étendent sur cinq ans, avec une première tranche ferme d’un an et quatre tranches conditionnelles d’un an chacune. Concrètement, cela signifie qu’au moins pendant un an, les travaux à réaliser vont faire l’objet d’un accord définitif entre Hysacam et la CUY. Pour les quatre autres années restantes, les travaux peuvent être réalisés ou pas. En outre, leur volume et leur rythme peuvent tout aussi bien être modulés en fonction des demandes de la Communauté urbaine de Yaoundé.