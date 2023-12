Cameroun : 68 meilleurs étudiants bénéficient des formations certifiantes

Le Think Do Tank The Okwelians vient de lancer la 3è édition de son programme d’excellence dénommé The Okwelians 100 (O’100).

Pour participer à l’édition 2023, 68 étudiants issus de 20 universités reparties dans les 10 régions du pays ont été retenus. Le classement de ces lauréats est composé d’une parité de genre dont près de 88% ont moins de 25 ans, 71% sont de niveau master et 28% de niveau licence. Ils résident en majorité dans les villes de Dschang, Yaoundé, Douala, N’Gaoundéré, Bamenda. 82% sont diplômés des filières scientifiques et 18%, des filières de sciences humaines et sociales.

Durant la phase d’appel à candidatures, ils ont été retenus sur la base des critères d’excellence dont avoir une moyenne 14/20 au minimum, être étudiant d’une université ou d’une grande école pour l’année 2022-2023, être en fin de cursus universitaire, entre autres. Le 17 novembre dernier, ils ont pris part à la conférence de lancement des activités de The Okwelians 100, 3è édition. L’événement a eu lieu à l’école de formation de la Cameroon Civil aviation Autority dans la ville de Douala.

Au cours de la première phase de cette conférence inaugurale, les lauréats ont capitalisé leurs aptitudes et compétences. Cela a été possible grâce aux interventions et aux échanges portant sur l’employabilité, la conception d’un Curriculum Vitae, la préparation aux entretiens professionnels, la prise de parole en public.

Pour les entretenir, le Think Do Tank a mobilisé des professionnels chevronnés. C’est le cas de Jean Jacques Moukoko Elame, directeur général de la Société Général Capital Securities Afrique centrale et de l’Est, Thierry Ntamack, directeur général des Studios Charisma, Guy Tyon, directeur des stages et employabilité à l’Ucac. A la fin de cette étape, les lauréats ont reçu des attestations d’excellence de la part de la marraine de l’événement, Caroline Sack Kendem, présidente de l’African Women Entrepreneurship Program.

La suite de l’édition 2023 réserve un programme de mentoring, de formations digitales sur l’identité numérique, l’entrepreneuriat, l’épanouissement personnel aux lauréats. Ils vont aussi bénéficier des stages en entreprises, des abonnement annuels à une médiathèque et l’accès à des formations certifiantes.

Selon le président de The Okwelians, Me Jacques Jonathan Nyemb, le but de cette initiative est de veiller à mieux outiller la prochaine génération de leaders camerounais afin qu’ils innovent et excellent dans les domaines contribuant à l’accélération de la transformation économique, sociale et politique du Cameroun.