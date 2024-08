Cameroun : 7 ha de terrain disponible pour la construction des logements sociaux à Douala

Le protocole d’entente a été signé ce 20 août 2024.

7 ha de terrain disponible pour des promoteurs immobiliers à Mbanga Bakoko/Douala. Un protocole d’accord a été signé ce 20 juillet entre la Maetur et le Minhdu dans le cadre de ce projet.

Concrètement, dans le cadre de la mise en œuvre du programme gouvernemental de construction de 10 000 logements sociaux et d’aménagement de 50 000 parcelles constructibles, le site de Mbanga-Bakoko avait été choisi pour accueillir dans la ville de Douala sur une superficie globale de 30 ha.

Pour ce faire, le gouvernement du Cameroun s’y est engagé avec la coopération chinoise à qui il a mis à disposition une assiette foncière à valoriser. A la suite des investissements transformant Mbanga Bakoko en véritable ville nouvelle, une superficie non valorisée de 07 ha avait été réservée pour favoriser une mixité sociale à travers les constructions de plusieurs standings.

A la suite de la libération du fait d’occupation illégale le MINHDU, Maître d’Ouvrage de ce programme, avait lancé un appel à propositions de projets tant du côté des CTD que du secteur privé et parapublic pour une mise en valeur cohérente à la hauteur de la vision gouvernementale.

C’est ainsi qu’au terme d’examen de différentes offres les Services techniques du MINHDU et de la Mission d’Aménagement des Terrains Urbains et Ruraux (MAETUR) ont travailler conjointement et ont opté pour un aménagement concerté de près de 5 milliards, d’où la signature de protocole de ce jour.

En effet, un groupe de travail a été mis sur pied à l’effet d’élaborer et d’examiner le projet de convention, l’esquisse de programme et le cadre institutionnel devant encadrer ladite convention.