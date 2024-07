Cameroun : 70 millions FCFA pour appuyer l’IUT Bois de Mbalmayo

Un accord de partenariat a été signé entre le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat et le Recteur de l’Université de Yaoundé I.

70 millions FCFA. Un accord avec pour objet de préciser les conditions et modalités d’accompagnement et d’encadrement par le Minpmeesa des activités d’incubation de l’Institut Universitaire de Technologie du Bois à Mbalmayo, conformément au décret n°2020/0301/PM du 22 janvier 2020 fixant les modalités d’accomplissement des missions des structures d’incubation des petites et moyennes entreprises a été signé entre le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat et le Recteur de l’Université de Yaoundé I.

Concrètement, le Minpmeesa s’engage à accompagner l’IUT-Bois à Mbalmayo dans la mise en œuvre de ses activités ; appuyer, dans la limite des moyens disponibles le montage et le financement des projets des incubés ; suivre et évaluer techniquement, en collaboration avec l’IUT-Bois à Mbalmayo, les projets mis en œuvre et s’assurer de la conformité des modules de formation et dispositifs d’accompagnement aux standards en la matière.

De son côté, l’IUT-Bois à Mbalmayo prend l’engagement à collaborer avec le MINPMEESA pour le développement de ses activités d’incubation ; veiller à la mise en conformité de sa structure d’incubation aux exigences réglementaires et spécifications techniques en la matière, ainsi qu’à la cohérence de ses programmes d’enseignement dans le domaine de l’entrepreneuriat.

Aussi, élaborer des stratégies pertinentes d’encadrement de ses étudiants bénéficiaires de l’accompagnement technique du Minpmeesa ou de ses services ; respecter le cahier de charges joint au présent Accord relatif à l’usage des subventions accordées à sa structure d’incubation et présenter au Minpmeesa un compte d’emploi de la gestion des subventions allouées à sa structure d’incubation. C’est dans ce cadre que le présent Accord de partenariat consacre la mise à disposition au profit de l’IUT-BOIS à Mbalmayo, au titre de l’année en cours, d’une subvention de 70 millions FCFA.