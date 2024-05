Cameroun-accident mortel : Men Travel présente ses condoléances à la famille de l’hôtesse décédée

L’accident impliquant l’agence VIP est survenu dans la nuit du dimanche à lundi à Mahole près de Boumnyebel.

Un bus de la compagnie Men Travel, parti ce matin de Douala à 3H 30, a, selon des témoignages recueillis par Secouroute ALERT, percuté un camion semi-remorque à Mahole près de Mboumnyebel à 100 km de Yaoundé.

De sources concordantes, une personne a perdu la vie sur le champ. Il s’agit de l’hôtesse. Des passagers sont également blessés. Le conducteur du bus se serait endormi au volant, provoquant ce terrible accident. Récemment, le ministère des Transports a suspendu une compagnie impliquée dans un accident.

Une note signée par Maurice Ebanda Ndobo, Administrateur directeur général de Men Travel vient confirmer le drame. « Le véhicule, immatriculé LT 874 MM, parti de Douala à 3h30 mn, transportait 44 passagers, y compris deux membres d’équipage. À environ 100 km de Yaoundé, près de SOMBO sur la route nationale N°4, il est entré en collision avec un camion semi-remorque mal stationné, causant ainsi la mort d’un membre de notre équipe, notre collègue hôtesse, décédée sur le coup et plusieurs passagers blessés que nous avons aussitôt pris en charge », souligne l’ADG.

Ainsi, « nous présentons nos condoléances les plus sincères à sa famille, ses amis et ses collègues. La direction est profondément attristée par ce sinistre et a d’ores et déjà pris les mesures nécessaires pour une prise en charge effective de tous les passagers à bord de ce bus », poursuit-il.