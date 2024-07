Cameroun-accidents mortels : encore des morts sur la route

Un accident de la route s’est produit sur la falaise de Dschang, située dans la région de l’Ouest du Cameroun, faisant plusieurs morts et blessés.

Un bus de la société de transport Trésor Voyages, qui transportait de nombreux passagers, a perdu le contrôle dans une descente périlleuse de la falaise de Dschang, avant de percuter violemment le bas-côté et s’écraser au fond de la vallée.

Le violent impact a entraîné la mort immédiate de certains passagers, dont des enfants qui se rendaient en vacances. Les blessés graves ont été transportés vers les hôpitaux de la région de l’Ouest pour recevoir des soins d’urgence.

Les causes de l’accident ne sont pas encore connues et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame.

En rappel, le 25 juin, un accident de la circulation avait fait cinq morts et 25 blessés sur cette même falaise dans le département de la Menoua, sur une route comptant plus de 52 virages.

Avant cette date, l’ancien international Landry Nguemo avait tragiquement péri le jeudi 27 juin dans un accident de la route au Cameroun.Âgé de seulement 38 ans, Landry Nguemo a perdu la vie lors d’un accident impliquant un camion de sable sur la route Yaoundé-Bafoussam. Son chauffeur est également décédé.

Ces surviennent alors que, e gouvernement a lancé une campagne de prévention routière de quatre mois. Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe lance le mercredi 05 juin 2024, une campagne de prévention et de sécurité routière, laquelle couvrira les 10 régions du pays. L’opération cible la période de grande mobilité des personnes et des biens allant du 05 juin au 30 septembre 2024.

Pendant cette période, les Forces de maintien de l’ordre et les agents assermentés du ministère des Transports entendent renforcer les mesures relatives à la sécurité routière et à la répression des comportements à risque. La campagne mettra l’accent sur « les excès de vitesse, la conduite sous l’emprise de l’alcool et des drogues, les dépassements dangereux, les chevauchements de la ligne continue, le port obligatoire de la ceinture de sécurité, les surcharges, le défaut de visite technique, les mauvais stationnements », précisait le ministre dans sa note.