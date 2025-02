Cameroun : accusation de tribalisme à Enéo, le directeur régional du Sud répond à un député

Mathurin Germain Bindoua (photo), député originaire du Dja et Lobo dénonce les pratiques de tribalisme dans la gestion d’Eneo dans la région du Sud. Ce que le directeur régional de l’entreprise rejette.

Dans une correspondance adressée au ministre directeur du Cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayolo, pour transmission au chef de l’Etat, le député s’insurge. Mathurin Germain Bindoua dénonce les pratiques managériales désastreuses dont le tribalisme. Selon l’élu, aucun des responsables choisis à la direction Eneo Sud et Mbalmayo est originaire de la région du Sud. « Ils sont tous issus de la même région, celle de l’Ouest Cameroun ». Ils occupent les postes de directeur régional, délégué commercial, chef d’agence de Sangmélima, chef du centre de Ngoulmakong, chef de centre de Djoum, etc.

Par ailleurs, le député dénonce que la majorité des entreprises sous-traitantes avec Eneo appartiennent aux ressortissants de l’Ouest. Par conséquent, « les employés chargés de relever les compteurs de la distribution des factures de consommation de l’énergie sont également tous issus de la région de l’Ouest », ajoute le représentant du peuple au Parlement qui précise que cette politique managériale est une menace à la paix. Elle amène les jeunes ressortissants du Sud à se sentir lésés.

En réponse à cette dénonciation, Cédric André Siewe, directeur régional d’Eneo Sud et Mbalmayo détecte plutôt une « erreur » dans les propos du député. Selon le directeur régional, la représentativité de ses collaborateurs de la région du Sud et Mbalmayo prise par le membre du Parlement pour constater le management tribal est « petite ». Elle n’est pas une réalité. Le responsable Eneo de la région d’origine du chef de l’Etat précise que « ce n’est point que l’Ouest qui a des personnes à des postes de responsabilité ». Il énumère des responsables issus des régions du Sud, du Littoral, de l’Extrême-Nord.

Pour ce qui est des entreprises sous-traitantes, le directeur dément là aussi la dénonciation du député. Cédric André Siewe donne un conseil au membre de l’Assemblée nationale. « Ne soyez pas celui qui voudrait opposer les tribus les uns contre les autres mais plus tôt celui-là qui prône la cohésion entre nous tous pour un Cameroun grand et fort sur le plan national et international ». Il demande au député de dire la vérité au directeur du Cabinet civil de la présidence de la République.