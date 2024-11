Cameroun : ADE lance une initiative pour encourager les jeunes à voter en 2025

L’organisation a lancé le 7 novembre, un projet visant à éduquer les citoyens sur l’importance de leur vote, mais aussi à leur rappeler que chaque voix compte dans la construction d’un avenir démocratique.

A travers son projet : ‘’My vote, My Voice’’ Actions for Development and Empowerment (ADE), entend renforcer la participation électorale et la responsabilité civique des jeunes, des femmes et des groupes marginalisés au Cameroun à l’approche de la présidentielle de 2025 et des autres échéances électorales avenir. Les initiateurs se donnent pour mission de lutter contre l’apathie électorale, en particulier parmi les jeunes, qui représentent près de 60% de la population.

Ndi Nancy Saiboh, fondatrice et directrice exécutive d’ADE, a souligné que : « Ce projet est une réponse directe à l’apathie électorale observée chez une grande partie de la population camerounaise, particulièrement chez les jeunes. Nous voulons que chaque citoyen, chaque jeune, chaque femme, et chaque personne en situation de handicap sache que son vote est un acte puissant qui façonne l’avenir de notre pays. »

Des ateliers seront organisés pour former 100 participants, leur permettant de comprendre les enjeux démocratiques et d’acquérir des outils pour mobiliser leurs communautés. Les formations aborderont des sujets tels que, la création de contenu pour sensibiliser les électeurs, la compréhension du code électoral, le calendrier électoral, ainsi que les stratégies de campagne. L’objectif est de préparer les participants à devenir des leaders civiques dans leurs communautés et sur les plateformes numériques.

La directrice d’ADE, fait savoir que des enquêtes seront réalisées pour évaluer l’apathie électorale dans toutes les régions du pays. Ndi Nancy Saiboh se dit prête à travailler en collaboration avec les organisations œuvrant dans le même sens.