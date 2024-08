Cameroun-affaire Glencore : Akere Muna se défend face à la SNH

L’ex-bâtonnier réagit à une sortie de la Société nationale d’hydrocarbures (SNH) contenue dans le Cameroon Tribune du 14 août 2024.

L’affaire Glencore est encore sur la scène. En effet, Me Akere Muna connu pour son combat dans la recherche de la vérité dans cette affaire de corruption a fait une sortie pour répondre à la SNH

C’est une réponse liée à la sortie de l’entreprise des hydrocarbures qui est parue dans le Cameroon Tribune daté du 14 août 2024. Concrètement, la Société Nationale d’Hydrocarbures (SNH) a publié un message de sept pages en français et en anglais intitulé « Non à la Manipulation ».

Akere Muna dit à propos de ce document : « Bien que le document contienne des tentatives évidentes de me discréditer, son ton général est assez particulier. La SNH, qui s’est historiquement abstenue de communiquer sur ses activités, a soudainement trouvé le temps de publier deux déclarations en succession rapide. Auparavant, elle avait communiqué une seule fois lorsque j’avais exposé le scandale de corruption Glencore », s’étonne-t-il.

Dans la sortie de la SNH, il est dit qu’il est impossible qu’il y ait eu corruption chez elle impossible parce que leurs règles internes interdisent de telles pratiques. Maintenant, ils affirment avoir déposé une plainte auprès du Tribunal Criminel Spécial en septembre 2023.

« Dans leur long message, qui a également été relayé par la Radio et Télévision du Cameroun, la SNH a insisté sur le fait qu’elle n’avait jamais vendu le pétrole à Vittol à une décote supérieur à 35 %. Cependant, ils n’ont pas abordé le cas de la décote de 30 % accordée à Glencore. J’avais rapporté que la SNH avait vendu à Glencore et Vittol à des décotes de 30 % et 70 %, respectivement, sur la base des chiffres obtenus à partir des rapports de la SNH à l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), qui ont été dûment publiés par cette dernière », renseigne Me Muna.

Il continue en expliquant : « j’ai accordé plusieurs interviews à des organes de presses mettant en avant ces ventes à prix réduit en accédant directement le site directement le site web SNH. Après le communiqué de la SNH, je suis retourné sur le site et j’ai découvert que les chiffres avaient été modi